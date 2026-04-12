El Real Oviedo se lanza a por su milagro: goleada al Celta en el mejor partido del año (0-3)

Fue una victoria redonda, de esas de grabar en la cinta y rebobinar una y otra vez en el VHS para disfrutarla. Un triunfo de fe, que encaja como las piezas del Tetris en el intento de permanencia. Ya saben, “Salvar al soldado Ryan” en versión carbayona. La jornada retro -en la línea de esta crónica- le trajo buenas vibraciones al Real Oviedo que puso patas arriba Balaídos con un espectacular 0-3 que tuvo a Fede Viñas en el papel de Oliver Aton. Los de Almada logran encadenar por primera vez en la temporada dos victorias seguidas y siguen enganchados a la batalla por la permanencia. Vaya si lo están.

Celta 0 3 Real Oviedo 0-1, min. 5: Reina. 0-2, min. 45: Fede Viñas. 0-3, min. 57: Fede Viñas. Alineación Celta Ratiu (1); Núñez (1), Aidoo (1), Marcos (1); Rueda (1), Vecino (0), Antañón (1), Carreira (2); Fer López (1), Durán (0), Williot (1). CAMBIOS Moriba (1) por Vecino y Aspas (1) por Antañón, min. 46. Jutglá (1) por Durán, Iglesias (1) por Williot y Mingueza (1) por Núñez, min. 61. Alineación Real Oviedo Aarón (2); Vidal (2), Bailly (3), Calvo (3), Javi López (2); Sibo (2), Fonseca (2); Chaira (2), Reina (2), Thiago (2); Fede Viñas (3). CAMBIOS Hassan (1) por Thiago, min. 66. Costas (1) por Reina y Colombatto (1) por Fonseca, min. 74. Borbas (1) por Viñas y Rahim (1) por Chaira, min. 83. Miguel Ángel Ortiz (comité de Madrid). Amarillas a los locales Fer López y a los visitantes Fonseca y Rahim. Balaídos: 20.360 espectadores, con unos 500 oviedistas en la grada.

Y eso que salió el Oviedo como a verlas venir, esa fue la sensación cuando el Celta empezó a mover la pelota con ese sistema tan inusual como problemático en las marcas. Antañón ya probó los guantes de Aarón al minuto y 20 segundos. Lo que sucedió esta vez, que no había pasado casi nunca en el curso, es que esta vez el viento sí sopló a favor. Porque a la primera que los de Almada pisaron campo enemigo, llegó el premio.

Así, como los equipos grandes. O a los que les rebosa la pólvora. Centró Chaira y el Celta no despejó. Probó Javi López y los locales tampoco fueron contundentes. Tiró Vidal, rebotó el balón y Reina, que se le olía desde el principio, remachó a la red con la zurda. Gol de oportunista. Del que caza el mejor Pokemon. Gol con dosis extra de tranquilidad.

Pasó el Celta a monopolizar el balón y solo quedó la duda de si habría sido de la misma manera si no hubiera marcado el Oviedo. Es decir, ¿el plan de Almada era ceder la iniciativa o la había asumido el Celta por el marcador en contra? El caso es que los de Giráldez tuvieron más pelota que oportunidades, aunque Carreira en especial fue un incordio desde la izquierda con esa tendencia de ir siempre hacia dentro buscando superioridades.

Aarón apareció, como siempre, a los 15 minutos para frustrar a Balaídos en una doble intervención de mérito ante Antañón y Fer López. El meta merece un 99 en reflejos en el PcFútbol.

Fue la única opción celeste -de rojo y blanco vintage esta vez- en un primer acto que no incluyó sustos para la fortaleza azul pero que volvió a subrayar los enormes problemas de los de Almada con las posesiones, más trabados que una búsqueda en el teletexto. Fallones cuando les presionaban y sin ideas cuando el rival replegaba, un buen puñado de ataques finalizaron de la misma manera: en dominios de Aarón y desde ahí envío en largo.

Sí logró sacudirse poco a poco el complejo de inferioridad el Oviedo con algo más de tiento en sus pases. Chaira probó en un par de ocasiones con remates desde la derecha, pero el regalo estaba esperando al 45. Fue entonces cuando el marroquí volvió a asomarse sobre el área viguesa y centró. Viñas llegó como la estampida de Jumanji para poner la bota izquierda e impulsar el balón al único hueco que podría llevarle a la red. Un golazo. Uno más de un pedazo de delantero: alimenten con centros al Tamagotchi.

No le pesaron al Oviedo sus recuerdos recientes. Esos que decían que con un 0-2 a favor todo podía desmoronarse, un Expediente X con peligrosos precedentes. Porque tras el descanso firmaron los de Almada una salida académica, con personalidad y buenas decisiones. Desactivó el intento de protesta local. Y logró hacer más daño. Primero lo evitó Radu a remate de Javi López, pero nada podría hacer a la segunda.

Fue a los 57 minutos, en una acción que demostró un par de cosas: lo bien que le ha venido al Oviedo la chispa de Thiago y el dominio del área -otra vez- de Viñas. La puso el primero y remató a gol el segundo, que jugó con la estrella de Súper Mario. Imparable.

Reaccionó Giráldez tirando de sus actores principales: Jutglá e Iglesias, al verde. Antes había aparecido Aspas. Respondió Almada: Costas al campo y defensa de cinco.

Y aguantó el Oviedo lo que quedaba, que fue más una reacción de orgullo del Celta que una creencia real de que podía hacer algo. Porque los de Almada ya habían superado lo peor antes, en esa puesta en escena tras el descanso tan convincente que sirvió para espantar cualquier espíritu negativo: actuación de Cazafantasmas.

La victoria aumenta el grupo de creyentes en ese milagro que la clasificación trata de dificultar pero que las sensaciones sí permiten creer. Crece el Oviedo con una defensa granítica y un delantero en racha. Almada ha dado con la tecla. Queda por ver si a tiempo. De momento, toca aumentar la fe: hasta el infinito y más allá.