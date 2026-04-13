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El increíble salto matemático del Real Oviedo: dispara un 174% sus opciones de salvación tras la goleada en Vigo

Los de Almada se agarran a su gran momento y los números dan un respiro

EN IMÁGENES: El Real Oviedo se impone al Celta de Vigo en Balaídos

EN IMÁGENES: El Real Oviedo se impone al Celta de Vigo en Balaídos / Carlos Gil-Roig / FC9

O. O.

El 0-3 del Oviedo en Vigo supone un salto importante en puntos y, sobre todo, en lo anímico. Es un impulso por el que todo el oviedismo estaba esperando. Es, además, la primera vez en todo el curso en la que el equipo azul colecciona dos victorias seguidas y lo logra antes de un doble enfrentamiento en casa.

El triunfo de Balaídos también es un salto trascendental desde el punto de vista de la matemática. Como expone Fran Martínez, doctor en Didáctica de la Matemática por la Universidad de Granada, las opciones de salvación han crecido de forma importante.

“¡El Real Oviedo, aumentando en un 174% su porcentaje de probabilidad de salvación después del Celta 0-3 Oviedo! De 1,33% antes de empezar el encuentro, a 3,64% ahora”, publicó el doctor en su cuenta de X, antes Twitter.

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Ahora, los de Almada prepararán un doble enfrentamiento en su feudo, ante el Villarreal de Marcelino y el Elche de Sarabia, con el que esperan por fin ponerse a tiro de alcanzar el objetivo. La permanencia, no obstante, sigue estando a 6 puntos de distancia después de que los rivales directos firmaran buenos resultados el fin de semana.

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