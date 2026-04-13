De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas

Antes de ser delantero, Fede Viñas fue media punta, y lateral. Incluso repartidor. Lo de hombre de área fue una vocación tardía, ya cumplidos los 17 y tras cuatro años sin tocar una pelota. Al delantero de moda en la Primera española, cuatro goles en las últimas tres jornadas, le refrenda un currículum singular, atípico en el mundo del fútbol. Una historia de superación con idas y venidas y problemas en el camino que ahora parece llegar a su momento de mayor lucidez con dos metas por delante: salvar al Real Oviedo y jugar el Mundial con Uruguay.

Viñas no es el caso del típico futbolista de formación que mamó fútbol en renombradas academias, no. Lo suyo es diferente. Aunque empezó formándose en el Liverpool de Montevideo, una crisis de fe en el fútbol le hizo dejar el deporte a los 13 años. Estuvo 4 años sin tocar un balón y se puso a trabajar como repartidor. "Iba un chico conduciendo el camión y yo era su ayudante, y repartía jamones, carne… De todo", contó hace un año a LA NUEVA ESPAÑA.

Su segundo lanzamiento, el exitoso, se produjo a los 17 años. Un amigo le propuso apuntarse a un equipo de la última categoría de Uruguay y él aceptó a regañadientes. Tras 4 años sin jugar pesaba 95 kilos. "Era una mole, estaba muy gordo", recuerda él. Se ofreció como delantero porque no había otro voluntario.

Su carrera despegó tras aquella casualidad. Primero en Uruguay, escalando categoría a categoría. Después, ya contrastado, en México, con América y León. Su llegada a Oviedo fue una apuesta personal de Jesús Martínez no exenta de riesgos. Viñas se recuperaba de una grave lesión en el Aquiles, que había frustrado su casi apalabrado fichaje por el Nápoles. Suponía encajar su ficha en los estrechos márgenes del tope salarial de Segunda y confiar en que la puesta a punto sería perfecta. Y aunque le costó adaptarse a la categoría y retomar ese punto físico, solo anotó un gol, Viñas acabó la temporada del ascenso como titular.

Tampoco este año ha sido un camino de rosas desde el principio. Con Paunovic alternó en el once con Rondón. No se estrenó. Con Carrión se adaptó sin rechistar a la banda derecha, lejos de su posición idónea. Solo marcó un penalti ante el Girona. Almada dejó claro en su primera intervención que para él Fede era "delantero". Y así lo ha demostrado con su compatriota a los mandos. Anotó ante el Alavés, contra Osasuna, dos veces en San Sebastián, frente al Levante, ante el Sevilla y en otras dos ocasiones en Vigo. Todos ellos en 2026. Todos ellos con la misma fórmula: al primer toque.

Ahora, el Oviedo se encomienda a su uruguayo de moda para sacar la cabeza de abajo. Y él, que ha vivido en sus propias carnes lo que es caer y levantarse, parece preparado para liderar la reacción. Si el Oviedo tiene motivos para creer son en parte por los que le aporta el delantero de moda en España.