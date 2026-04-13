Habla el héroe del Real Oviedo en Vigo: “La victoria nos hace soñar”

“No nos ayudaron los resultados de los rivales y teníamos que hacer nuestro trabajo y como lo hicimos, nos vamos contentos a casa”. La lectura de Fede Viñas de lo sucedido en Vigo, ese 0-3 que dispara la esperanza del Real Oviedo, es directa como su fútbol. Anotó dos tantos en la goleada de los de Almada el delantero, que con 9 tantos en su cuenta se ha convertido en la razón de más peso para confiar en un final feliz.

Sobre su actuación personal, el delantero está “contento por los dos goles, pero me quedo con la entrega de mis compañeros, de todo el equipo en general. Era un partido clave, una final más, y lo afrontamos como lo que era. Así será hasta el último día. Con eso me quedo, con lo colectivo más que con lo que yo haya hecho”.

Y no faltó la referencia al apoyo de la gente: “La afición siempre nos acompaña, de local o de visitante, como se ve siempre. Se hacen presentes en cada campo, y hay que agradecerles que vengan tomándose su tiempo para venir a apoyarnos, aunque hayan pasado momentos duros, se lo agradecemos”.

Acabó Viñas su intervención con un mensaje de optimismo: “Contra el Sevilla fue muy importante la victoria, por la derrota que habíamos tenido ante el Levante. Y lo del Celta la imagen nos hace soñar. Queda muchísimo por delante pero ahora los partidos en casa debemos afrontarlos como los venimos haciendo. Si lo hacemos así vendrán cosas muy buenas”.