La peña azul del Centro Asturiano vuelve a rodar (y lo hace con victoria)

La masa azul clásica de cada desplazamiento también se dejó notar en Vigo, como no podía ser de otra forma. Los de Almada se juegan sus opciones de permanencia y, por escasas que estas sean, el oviedismo siempre empuja. Y entre los visitantes de la ciudad gallega, un grupo para el que el desplazamiento era aún más especial: los integrantes de la peña del Real Oviedo del Centro Asturiano, que mucho tiempo después volvió a coger las maletas.

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"Desde enero hemos entrado una nueva junta directiva y una de las prioridades es organizar dos o tres viajes por temporada. Queremos estar con el Oviedo", cuenta el tesorero Arturo Rodríguez en nombre de la junta presidida por Jesús Pando.

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Los peñistas, unidos a miembros de otras asociaciones amigas, se organizaron para fletar un bus y viajar ya desde el sábado a Vigo. "Antes del partido también contratamos una visita turística guiada por la ciudad", indica Rodríguez. En total, 26 aficionados fueron protagonistas de una experiencia que viene para quedarse. "Este primer viaje lo organizamos un poco con prisa, pero de cara a la temporada que viene queremos dar a conocer en septiembre los viajes que haremos, seguramente un par de ir y volver en el día y otro de estancia", señala el tesorero, que además de esa meta viajera quiere ver crecer la peña: "Actualmente somos unos 90 miembros, pero teniendo en cuenta que el Centro Asturiano tiene 18.000 socios aspiramos a ser 150 o 200".

Viajes y cumpleaños

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Los aficionados del Centro Asturiano no fueron los únicos que pusieron la pasión carbayona en la grada de Balaídos, pues más de 500 seguidores se desplazaron desde Asturias para alentar a los de Almada. Entre ellos, dieciséis miembros de la peña azul La Fresneda que aprovecharon el fin de semana en tierras gallegas. Un plan similar al trazado por Marcos Martínez y sus hijos Martín y Mauro que aprovechando el 19.º cumpleaños de Martín viajaron ya en los días previos a Vigo para alargar la experiencia. n