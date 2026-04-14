Ahora le toca el Tartiere, seis puntos en cuatro días: esto es lo que viene por delante

Cumplió el Oviedo con uno de los objetivos prioritarios, uno mencionado muchas veces durante la semana y recordado por Almada en la sala de prensa: llevar fuera de casa la imagen mostrada en el Carlos Tartiere. Logró exportar el equipo azul el espíritu colectivo que tan buenos resultados le estaban dando ante su gente y la consecuencia directa es que ahora el oviedismo cree aún más. Es un 0-3 con efectos en la moral de la tropa.

El triunfo en Vigo cubre esa demanda y hace que ahora la partida regrese al Tartiere, el lugar en el que el Oviedo se siente más cómodo. Y que lo haga además en dos ocasiones consecutivas. El oviedismo ya se prepara para una doble cita en casa que, visto lo visto, parece esencial en la intentona carbayona por obrar el milagro de la permanencia.

Pero habrá que esperar a esa doble cita un poco más de lo habitual. La Liga se detiene este fin de semana para centrar el foco en la final de Copa que disputan Real Sociedad y Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja. Eso sí, el regreso a la competición incluye ración doble con dos choques en apenas 4 días. Almada ya ha anunciado con suficiente antelación que preparará rotaciones -lo confirmó cuando hablaba de sus opciones en el centro de la defensa- para encarar dos duelos ante rivales en situaciones muy diferentes.

El primer choque por la salvación será ante el Villarreal de Marcelino que tiene en su mano, solo pendiente de certificar matemáticamente, otro pase para jugar la temporada que viene la Champions. Lo del domingo sí es un duelo directo, ya que llega al Tartiere el Elche de Eder Sarabia, que ocupa en estos momentos posición de descenso a Segunda División a pesar de su reciente victoria ante el Valencia en el Martínez Valero. Es un choque de más de 3 puntos: también está en juego el goal average particular.

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Trabajo intenso

Para planear la semana, Almada ha decidido darle dos días de asueto a sus futbolistas, que podrán así recuperarse del esfuerzo de Vigo. Será mañana cuando la plantilla regresará al trabajo en El Requexón para empezar a centrarse en lo que resta. A partir de ahí, trabajo continuo hasta el duelo ante el Villarreal con un solo descanso, el programado para este próximo sábado.