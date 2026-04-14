El Oviedo contribuye a una jornada histórica en Primera: no había pasado en 97 años de historia

La victoria del Oviedo en Vigo no fue la única sorprendente del fin de semana. Es más, la tónica fue la de los triunfos de los de abajo. De hecho, ganaron los 6 últimos clasificados, lo que complica más aún la pelea por la permanencia: el Oviedo la tiene a 6 puntos de distancia cuando quedan 7 jornadas por disputarse.

Según los datos del analista Míster Chip, es la primera vez en los 97 años de historia de la competición en la que se da la circunstancia de que ganan los 6 últimos en la misma jornada.

Al 0-3 del Oviedo en Balaídos se le sumaron el Mallorca 3-0 Rayo Vallecano, el Sevilla 2-1 Atlético de Madrid, el Elche 1-0 Valencia y, el último de la jornada, Levante 1-0 Getafe.

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Ahora, los de Almada tratarán de seguir su racha con un doble enfrentamiento en el Tartiere, donde recibirán en 4 días al Villarreal y al Elche.