Un Oviedo de distancias cortas: el llamativo patrón observado en los goles de los azules

Reina, tirando de oportunismo, encontró un balón sin dueño en el área y lo impulsó con la zurda a la red. Después ya llegó la exhibición de Viñas, en su rol de rematador implacable: ambos al primer toque en sendos desmarques imparables. Los tres tantos siguieron patrones similares y se concretaron desde dentro del área del rival, una tónica observada durante toda la temporada. De hecho, de los 24 goles que lleva el Oviedo, 22 han sido dentro de los límites del área.

Es decir, el 92% de los tantos carbayones llegan de esta guisa. Solo el Rayo Vallecano, con el 93% gracias a sus 27 tantos sobre 29, tiene una mayor necesidad que los de Almada en jugadas de esta naturaleza.

La explicación a esta tendencia del Oviedo por las distancias cortas tiene varias explicaciones. Una es la influencia de Fede Viñas en el foco ofensivo. El charrúa ya acumula 9 goles de los 24, es decir, el 37,5% del total. La especialidad del charrúa es de todos conocida: al primer toque y el balón para dentro. Así que parece lógico que haya contribuido a tantos goles desde dentro del área. La segunda reflexión es el peso que tienen los goles de estrategia en el saldo carbayón. Los 9 goles de córner son el ejemplo y la consecuencia es que todos ellos se han logrado desde dentro del área.

Las dos únicas excepciones de la temporada fueron dos auténticos golazos. El primero de los tantos desde fuera del área fue de Alberto Reina ante el Barcelona. Joan García despejó de forma errática y el mediapunta no se lo pensó para sorprender a la zaga culé con una parábola desde larga distancia que ponía por delante a los de Paunovic, que aquella noche completaron un gran encuentro a pesar del 1-3 final.

El otro tanto desde la lejanía sí sirvió al menos para amasar un punto. En esta ocasión fue Ilyas Chaira, que le ganó la acción al central del Betis, Bartra, para armar un disparo raso al rincón, imposible para Vallés. Luego, empataría Lo Celso casi al final.

Llegada desde segunda línea

Precisamente son Chaira y Reina los que están ayudando mínamente a Fede Viñas en las labores anotadoras de un Oviedo que, a pesar de la clara mejora ofensiva con Almada, sigue siendo el equipo con menos gol de toda la Primera División. Pero quiere seguir creciendo el equipo.

Y la ayuda de los hombres de segunda línea promete aportar. Con su zurdazo ante el Celta, Reina se sitúa en los cuatro goles. Los mismos que lleva un Chaira que siempre acostumbra a firmar buenos números.

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A partir de ahí, el panorama es preocupante. De hecho, el cuarto máximo anotador del Oviedo sigue siendo Salomón Rondón, con 2, ahora de vuelta en Pachuca. Y a continuación han ayudado con acierto Carmo, Costas, Bailly y Dendoncker.