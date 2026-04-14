El Oviedo regala entradas en busca de llenar el Tartiere ante el Villarreal: estas son las condiciones

Todo pasa por el Carlos Tartiere. Al menos de manera inmediata. El Real Oviedo cree y le da motivos para hacerlo a sus aficionados después de que haya conquistado 9 de los últimos 12 puntos en liza y que, sobre todo, diera un golpe encima de la mesa el domingo pasando por encima del Celta de Vigo, con ese 0-3 con efectos directos a la moral de todos. Ahora, la Liga vuelve al Tartiere —previo descanso del fin de semana— y lo hace con un choque doble. Y el club azul quiere aprovechar su condición de local para seguir creciendo.

Por eso, el Oviedo anunció ayer un par de iniciativas para tratar que el Tartiere presente el mejor aspecto posible y que incluso roce el lleno. En primer lugar, la entidad azul ha publicado en su web que todos los poseedores del «carnet oviedista» pueden hacerse en las oficinas una invitación para el choque ante el «Submarino Amarillo». Las localidades pueden recogerse desde hoy y hasta el próximo viernes en las oficinas del club en el Carlos Tartiere en horario de 9.00 a 15.00 horas.

El club ha aclarado, además, que en el caso de los aficionados que residen fuera de Asturias, se pueden poner en contacto a través de la siguiente dirección de email para gestionar sus localidades: oas@realoviedo.es.

La segunda medida anunciada por el Oviedo tiene que ver con la ocupación de los asientos de los socios. Y, de esta manera, la entidad ha anunciado que los abonos destinados a las categorías infantil y juvenil y todos los que tengan derecho a asiento (es decir, se exceptúan los carnets de bebés) podrán ser usados por cualquier persona de manera excepcional en este partido.

El principal problema para que se vea un ambiente como en las noches grandes es que el choque ante el conjunto de Marcelino se celebrará el jueves de la semana que viene, día 23, a las 21.30 horas. Es día lectivo, con colegio para los menores al día siguiente, y de ahí que el club haya querido incluir la medida de poder ceder esos asientos en el caso de que los más pequeños no puedan acudir al encuentro.

El club azul lo ha comunicado en su web:

"El latido de la capital del Principado vuelve a acelerarse. El próximo jueves, 23 de abril, a las 21:30 horas, el Real Oviedo se prepara para una nueva batalla en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Enfrente, el Villarreal CF. El escenario, el estadio donde los sueños se defienden con el alma: el Carlos Tartiere.

Pero este no es un partido más. Es una batalla por seguir aferrándose a la permanencia, donde cada lance del juego ha de ser un combate y cada grito una bala de aliento. Los de Guillermo Almada llegan en plena dinámica positiva, con nueve puntos de los últimos doce, avanzando firme en su convencimiento por continuar la próxima campaña entre los mejores de nuestro fútbol. La permanencia ya no es una quimera lejana: se vislumbra en el horizonte, pero aún exige orgullo, valor, garra, y, sobre todo, unión.

El equipo lo sabe. La ciudad lo siente. Porque ninguna batalla se gana sin su ejército y el oviedismo elige creer en un fortín inexpugnable como es el Carlos Tartiere, con el calor de una afición que nunca se rinde.

Es por ello que el Club lanza una serie de medidas para fomentar que el Carlos Tartiere vuelva a presentar una gran entrada. La primera de ellas ya está en marcha: hasta el próximo viernes a las 14:00 horas, todos los poseedores del carnet oviedista podrán acudir a las oficinas del Carlos Tartiere (abiertas de 9 a 15h) para recoger una invitación física para este decisivo choque.

En caso de residir fuera de Asturias, póngase en contacto con oas@realoviedo.es antes de la hora límite citada, para hacer la gestión.

Esta invitación se emitirá sobre los asientos de venta estándar hasta agotar el aforo, no pudiendo emitirse sobre asientos cedidos, exceptuando casos que el abonado comunique por escrito que renuncia a cualquier compensación en este partido por usar su asiento en oas@realoviedo.es.

Asimismo, esta invitación es totalmente independiente del descuento usable en una compra del 25% adicional que estos carnet oviedista han recibido por correo electrónico en los últimos días, el cual podrán utilizar para la compra de localidades durante lo que resta de temporada.

Además, el Club rompe cualquier barrera: excepcionalmente los abonos infantil-juvenil, así como el resto de abonos con asiento (quedando exentos los bebés), podrán ser utilizados por cualquier persona en este enfrentamiento. Porque no importa quién ocupe el asiento, sino el apoyo que nazca de él.

Es el momento. Es ahora. El Tartiere elije creer y el equipo no lucha solo, nunca lo ha hecho. Este jueves, más que nunca, necesita su gente".