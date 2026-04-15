Fede Viñas, claro sobre su futuro en el Real Oviedo: "Solo pienso en el objetivo de la permanencia"
"El que dude y piense que no se puede que se haga a un lado", dice el ariete azul
Fede Viñas está de moda. El delantero del Oviedo es el jugador con mejor forma de todo el plantel azul gracias a sus golazos. Toda España tiene el foco puesto sobre el ariete uruguayo , que está logrando que todo el oviedismo crea en la salvación del Real Oviedo. Es por ello que Viñas ha recibido el premio Cinco Estrellas al mejor jugador del mes de marzo. Sobre ello habla en la sala de prensa de El Requexón.
La situación. "Estoy contento por cómo le está yendo al equipo y por lo personal también. Siempre estuve convencido de que se podía lograr la permanencia y ahí estamos, trabajando para que el objetivo se cumpla. El que dude y piense que no se puede que se haga a un lado, ya lo dijo Aarón. La gente que no cree en nosotros también nos da fuerza y estamos en ello".
La victoria ante el Celta. "El triunfo ante el Celta creo que puede ser un punto de inflexión, sí. Se ganó con firmeza, en un campo muy difícil y contra un equipo de jerarquía. Afrontamos el partido de muy buena manera, significaba mucho para nosotros. Se ve un equipo muy unido, todos corremos por todos. Estos partidos nos hacen llegar con más fuerza a la recta final".
Su momento. "Desde que llegó Almada me dio confianza, aunque siempre traté de trabajar y aportar al equipo, también con otros entrenadores. Se abrió el arco y los delanteros viven momentos, tal vez en el pasado no era el mío. Ahora llegó mi momento y estoy siendo capaz de hacer goles y ayudar a mis compañeros. En el día a día trabajo de la misma forma".
La influencia del entrenador. "Almada es un entrenador muy valiente, que te exige al máximo. Asume riesgos, quiere robar arriba y cuando eso pasa estamos más cerca del área. Eso al delantero le beneficia".
Tener continuidad. "La continuidad de partidos ha sido clave en mi rendimiento. Cuando uno juega mucho, eso se nota. Llegué a Oviedo tras mucho tiempo sin jugar en un momento complicado, pasé por Segunda y eso me ayudó. Los primeros partidos en Primera también fueron de adaptación, partido a partido fui entendiendo lo que pide este fútbol".
Su golazo ante el cuadro vigués. "Fue un gol difícil, sí. Tenía que anticipar al defensor y tuve que hacer una patada ninja. Ya había marcado un gol así en León y bueno, ahora marqué uno similar".
Su futuro. "No nos hemos sentado a hablar del futuro, ni de una renovación ni de un traspaso. Solo pienso en el partido a partido y en el cumplir en ese objetivo tan ansiado como es la permanencia. Ha sido una temporada de muchos obstáculos y todas esas piedras las hemos ido apartando, la permanencia está cerca, es posible y dependemos de nosotros".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas