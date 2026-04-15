Fede Viñas, claro sobre su futuro en el Real Oviedo: "Solo pienso en el objetivo de la permanencia"

Fede Viñas está de moda. El delantero del Oviedo es el jugador con mejor forma de todo el plantel azul gracias a sus golazos. Toda España tiene el foco puesto sobre el ariete uruguayo , que está logrando que todo el oviedismo crea en la salvación del Real Oviedo. Es por ello que Viñas ha recibido el premio Cinco Estrellas al mejor jugador del mes de marzo. Sobre ello habla en la sala de prensa de El Requexón.

La situación. "Estoy contento por cómo le está yendo al equipo y por lo personal también. Siempre estuve convencido de que se podía lograr la permanencia y ahí estamos, trabajando para que el objetivo se cumpla. El que dude y piense que no se puede que se haga a un lado, ya lo dijo Aarón. La gente que no cree en nosotros también nos da fuerza y estamos en ello".

La victoria ante el Celta. "El triunfo ante el Celta creo que puede ser un punto de inflexión, sí. Se ganó con firmeza, en un campo muy difícil y contra un equipo de jerarquía. Afrontamos el partido de muy buena manera, significaba mucho para nosotros. Se ve un equipo muy unido, todos corremos por todos. Estos partidos nos hacen llegar con más fuerza a la recta final".

Su momento. "Desde que llegó Almada me dio confianza, aunque siempre traté de trabajar y aportar al equipo, también con otros entrenadores. Se abrió el arco y los delanteros viven momentos, tal vez en el pasado no era el mío. Ahora llegó mi momento y estoy siendo capaz de hacer goles y ayudar a mis compañeros. En el día a día trabajo de la misma forma".

La influencia del entrenador. "Almada es un entrenador muy valiente, que te exige al máximo. Asume riesgos, quiere robar arriba y cuando eso pasa estamos más cerca del área. Eso al delantero le beneficia".

Tener continuidad. "La continuidad de partidos ha sido clave en mi rendimiento. Cuando uno juega mucho, eso se nota. Llegué a Oviedo tras mucho tiempo sin jugar en un momento complicado, pasé por Segunda y eso me ayudó. Los primeros partidos en Primera también fueron de adaptación, partido a partido fui entendiendo lo que pide este fútbol".

Su golazo ante el cuadro vigués. "Fue un gol difícil, sí. Tenía que anticipar al defensor y tuve que hacer una patada ninja. Ya había marcado un gol así en León y bueno, ahora marqué uno similar".

Noticias relacionadas

Su futuro. "No nos hemos sentado a hablar del futuro, ni de una renovación ni de un traspaso. Solo pienso en el partido a partido y en el cumplir en ese objetivo tan ansiado como es la permanencia. Ha sido una temporada de muchos obstáculos y todas esas piedras las hemos ido apartando, la permanencia está cerca, es posible y dependemos de nosotros".