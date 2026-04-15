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LaLiga propone a Guillermo Almada, técnico del Oviedo, como mejor entrenador del mes: así se puede votar por el entrenador azul

Los números del charrúa en el banquillo serían suficientes para salvar la categoría

Guillermo Almada, ayer, en el entrenamiento del Oviedo en El Requexón. | JUAN PLAZA

Guillermo Almada, ayer, en el entrenamiento del Oviedo en El Requexón. | JUAN PLAZA

O. O.

LaLiga ha propuesto a Guillermo Almada, técnico del Oviedo, como mejor entrenador del mes de marzo por su desempeño a los mandos del cuadro azul. Con dos de los tres entrenadores, el Oviedo estaría en tierra firme, pero es con Almada con el que la posición es más holgada. A 7 jornadas de la resolución, ya se pueden sacar algunas conclusiones de lo que ha sido la temporada para los azules. Se puede decir que Paunovic compitió con lo que tuvo hasta levantar la cabeza por encima del descenso, que Carrión nunca dio con la tecla y que Almada ha encontrado un camino que, ante la falta de talento evidente de una plantilla humilde, le da para competir cara a cara en Primera. Esta última parte es la que deja las sensaciones de un Oviedo que ha merecido, seguramente, más puntos de los que luce en la tabla. Pero, con todo, los números de Almada en el banquillo serían suficientes para salvar la categoría.

Y gracias a ello, LaLiga propone a Almada como mejor entrenador del mes de marzo, aunquee stá en la terna junto a Hansi Flick, técnico del Barça; y a Demichelis, del Mallorca. Para votar, basta con entrar en este enlace: https://miliga.laliga.com/premioslaliga?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=202509_PREMIOSLALIGAENTRENADOR_GMF_PRU&utm_content=static&utm_term=

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