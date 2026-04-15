¿Qué posición ocuparía el Oviedo con Almada a los mandos? ¿Y con Paunovic y Carrión? Tres entrenadores, tres trayectorias

Con dos de los tres entrenadores, el Oviedo estaría en tierra firme, pero es con Almada con el que la posición es más holgada. A 7 jornadas de la resolución, ya se pueden sacar algunas conclusiones de lo que ha sido la temporada para los azules. Se puede decir que Paunovic compitió con lo que tuvo hasta levantar la cabeza por encima del descenso, que Carrión nunca dio con la tecla y que Almada ha encontrado un camino que, ante la falta de talento evidente de una plantilla humilde, le da para competir cara a cara en Primera. Esta última parte es la que deja las sensaciones de un Oviedo que ha merecido, seguramente, más puntos de los que luce en la tabla. Pero, con todo, los números de Almada en el banquillo serían suficientes para salvar la categoría.

Empecemos por lo último, lo del charrúa. La magnífica racha en el último mes, con ese 9 de 12 a pesar del borrón del Ciutat de Valencia, maquillan unos números que parecían resistirse. Ha dirigido hasta la fecha 15 encuentros ligueros el charrúa con un saldo total de 4 victorias, 5 empates y 6 derrotas, lo que se traduce en 17 puntos. Sería el Oviedo el 14º en una clasificación que recogiera los resultados cosechados por cada equipo entre las jornadas 17ª y la 31ª del pasado fin de semana.

Seis equipos estarían por debajo de los azules. El Rayo (17 puntos y peor goal average), el Alavés (15), Athletic (15), Sevilla (14), Elche (13) y Espanyol (8). Le alcanzaría con esos números a Almada para abrazar la permanencia, ya que la proyección sobre 38 jornadas es de 43 puntos, teóricamente una cantidad suficiente para pisar tierra firme.

También Paunovic tuvo al Oviedo fuera del descenso en la octava jornada, cuando fue despedido tras una derrota ante el Levante (0-2). Sumó el balcánico 6 puntos, gracias a los triunfos ante la Real y el Valencia, aunque su proyección de puntos en una temporada (28) está lejos de la exigencia para la salvación. Eso sí, Paunovic se enfrentó a un comienzo de temporada de infarto ante primeros espadas y con una configuración de la plantilla tardía que le hizo integrar las piezas sobre la marcha.

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El tramo más descorazonador y que aún pesa en la trayectoria azul es el que se comprende entre la 9ª y la 16ª jornadas, cuando Luis Carrión fue el elegido para relevar a Paunovic. No contribuyó la decisión a ver un buen ambiente y no acertó el catalán, incapaz de ganar ningún partido en su estancia en el banquillo azul: 4 empates y 4 derrotas. El Oviedo hubiera sido penúltimo en ese tramo; solo el Levante tenía peor saldo (1 punto). La proyección con Carrión es de 19 puntos en una temporada completa.