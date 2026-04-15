Los suplentes no se lo quieren perder: colas de los carnés "oviedistas" para hacerse con una de las entradas para el Real Oviedo-Villarreal

Los suplentes no se lo quieren perder. Por fin tienen su momento después de tanto tiempo. "Es un placer poder venir por primera vez al Tartiere esta temporada", dicen Simón Quirós y Enol Alonso, dos oviedistas de cuna que no tuvieron la suerte de poder abonarse a principios de la temporada del regreso a Primera y que ahora, por fin, verán que haberse hecho con uno de los "carnets oviedistas" que el cuadro carbayón lanzó para todos aquellos que no tuviesen un asiento en el feudo carbayón fue un acierto. Ambos, estudiantes de la Universidad de Oviedo, fueron los primeros esta mañana en pasarse por las oficinas del Tartiere para recoger sus invitaciones.

El Oviedo anunció ayer un par de iniciativas para tratar que el estadio azul presente el mejor aspecto posible y que incluso roce el lleno. En primer lugar, la entidad carbayona ha publicado en su web que todos los poseedores del "carnet oviedista" pueden hacerse en las oficinas una invitación para el choque ante el submarino amarillo. Las localidades pueden recogerse desde hoy y hasta el próximo viernes en las oficinas del club en el Tartiere en horario de 9 a 15 horas.

El club ha aclarado, además, que en el caso de los aficionados que residen fuera de Asturias, se pueden poner en contacto a través de la siguiente dirección de email para gestionar sus localidades: oas@realoviedo.es. Es por ello que desde primera hora, las oficinas del feudo carbayón se llenaron de gente que buscaba conseguir las invitaciones para acudir al partido del Oviedo contra el Villarreal del próximo jueves a las 21.30 horas.

"Teníamos clase y hemos aprovechado que estamos al lado para venir a por las entradas. No tuvimos la suerte de abonarnos a principios de temporada y gracias a habernos sacado el carnet oviedista ahora podemos venir a este partido", dicen Quirós y Alonso, que por primera vez pisarán el Tartiere esta temporada en partido oficial. "Tuvimos la suerte de poder ir a los partidos del centenario, pero no de Liga. Cuando nos lo sacamos no creíamos que nos fuesen a dar muchas más ventajas, la verdad. Seguimos en lista de espera para cuando alguno no renueve, poder entrar a ser socios de pleno derecho", comentan.

Y son muchos los abonados oviedistas que se están pasando por las oficinas. El goteo de aficionados es incesante. "Es increíble que un club como el Oviedo tenga a gente pagando para estar en lista de espera. Quién nos lo iba a decir hace unos años después de todo lo que hemos pasado", asegura Luis Jiménez, socio que se pasó por las oficinas pensando que las invitaciones eran para todos los abonados. "El club no lo especifica bien. Yo no tenía ni idea de la existencia de este carnet oviedista y pensaba que era para todos los que tenemos asiento. A ver si con esta noticia los socios se enteran, porque ha venido mucha gente equivocada", lamenta.

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Lo que se respira en el ambiente es alegría y fe. Está claro que si hay colas, es porque el oviedismo todavía mantiene la esperanza en la salvación. "Está complicada la cosa, pero creemos que se puede sacar hacia adelante. El equipo está jugando bien y pueden ganar al Villarreal", vaticinan Quirós y Alonso, mientras guardan como oro en paño sus primeras entradas de la temporada.