Los más pequeños son los más creyentes: los jóvenes oviedistas confían en "ganar todos los partidos" para lograr la permanencia
Cientos de aficionados del Real Oviedo, en su mayoría niños, se agolpan en la calle Valentín Masip para conseguir un autógrafo de sus ídolos y mostrar su apoyo incondicional al equipo
Los más pequeños son los más creyentes. Siempre ha sido así y siempre lo será. Mientras los mayores se refugian en los cálculos y anticipan finales sombríos, los críos aprietan filas alrededor de un mismo objetivo: la permanencia del Real Oviedo en Primera División. No hay duda que valga ni matemática que les haga sombra.
"Vamos a ganar todos los partidos que quedan", asegura confiada Martina Gil, con su peluche de "Garra" apretado en una mano y el rotulador en la otra, esperando su turno en la cola. La escena se repite a las puertas de la tienda de Digi, en la calle Valentín Masip de Oviedo, un local vestido de arriba abajo con los colores del conjunto carbayón. Junto a Martina aguarda cerca de un centenar de oviedistas, aunque son los más jóvenes quienes dan el tono a la tarde. En el interior, Thiago Fernández y Sibo firman cientos de autógrafos y se prestan, con paciencia, a todas las fotos que les piden los niños allí presentes.
Muhamed Eesah e Irha Maryam, acompañados por su madre, son de los primeros en la cola. Llegaron con una hora de antelación, decididos a no dejar pasar la oportunidad de estar cerca de dos de sus ídolos. Los dos, vestidos con los colores del Oviedo de la cabeza a los pies, esperan impacientes la apertura de puertas, asomándose cada poco para calcular cuánto falta. "Tenemos muchas ganas de verlos. Este año nos mantenemos", dicen confiados ambos chiquillos.
A su lado, Estefanía y Soraya Hurtado, dos hermanas que han aprovechado la tarde para acercarse a la calle Valentín Masip y conocer en persona a dos de los titulares con los que el Oviedo tratará de firmar la gran gesta. Se muerden las uñas, cambian el peso de un pie a otro, miran la puerta y vuelven a mirarla. Los nervios son reales. No todos, sin embargo, viven la Primera División con la misma despreocupación. "Yo prefería jugar en Segunda porque ganábamos todos los partidos", comenta Enzo Rubio, rememorando aquellas tardes de victorias frecuentes en la categoría de plata del fútbol español. Todos, todos, no ganaban los azules; pero sí es verdad que era más frecuente descender por las escaleras del Tartiere con una sonrisa en la cara. Aun así, Rubio acaba decantándose por mantener la categoría, y la razón la tiene muy clara: le gusta mucho "ver al Barça y al Madrid" en el feudo carbayón. "Thiago va a meter muchos goles y lo vamos a conseguir", sentencia.
Por allí andaban también Bruno Borge, Beltrán García, Lucas Albañil, Pablo Palacios, Daniel Fariza, Álex Ronaldo Salinas y Santiago Buitrago, un grupo de amigos que comparten cola, bromas y una misma certeza: la permanencia es posible. Era imposible entenderlos, puesto que los pequeños hablaban uno por encima del otro. Pero estaba claro que tanto este grupo de simpáticos amigos, como el resto de niños, cuando creen en algo, creen del todo.
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