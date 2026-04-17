La revelación Thiago Fernández confía en la salvación: "Estoy muy cómodo en Oviedo"

Thiago Fernández está siendo la revelación del mercado invernal del Oviedo. Sus cinco asistencias lo acreditan como el máximo asistente del equipo a pesar de llevar tan solo un par de meses en la disciplina azul. Sobre ello habló ayer en la tienda DIGI de Valentín Masip.

Dos victorias seguidas. "Estoy muy contento por el rendimiento del equipo en los últimos partidos. Creo que se están dando los resultados que estamos buscando y eso ayuda mucho para lo que viene. El equipo estaba jugando más o menos bien, pero no acababan de llegar a sus resultados. El equipo está dando un buen papel, estamos dando buenas sensaciones, pero lamentablemente estamos en un deporte donde mandan los resultados y que se den ayuda muchísimo para que podamos seguir con confianza y mejorando".

Contra su equipo, el Villarreal. "La verdad que desde que llegué todos son especiales. Después de tanto tiempo sin jugar al fútbol, uno disfruta. No deja de ser la primera vez que me cruzo a todos los equipos. Pero sí, claramente vengo hablando con un par de los chicos de Villarreal, esperemos que sea el triunfo para nosotros. Hablo mucho con Santi Mouriño, que es el lateral que si yo juego me va a marcar, así que la verdad que muy bien. Probablemente tenga arreglada alguna camiseta para cambiar".

Llegar en invierno. "Estoy muy cómodo, creo que también tiene que ver con el equipo, con el club. Desde el primer momento que llegué, me hicieron sentir muy cómodo. Después de un largo tiempo sin jugar, fui agarrando ritmo, por suerte subiendo al equipo desde donde se puede y muy contento con el rendimiento".

Demostrarle a Marcelino. "La verdad que él también fue una de las personas que dio el visto bueno para que yo llegue a Villarreal. Fue algo charlado, que yo salga a jugar a tener minutos, él me había dicho que era lo mejor para mí y yo también creí lo mismo".

La permanencia. "Como dije yo hace un par de fechas, mientras sea posible, nosotros seguimos confiando y más con estos últimos resultados. Dos partidos seguidos de local que vienen ahora, que si logramos sumar puntos nos acercan mucho más".

El recibimiento. "Ya me han contado. El ambiente lo viví un par de veces en la cancha. Siempre dije que en el Tartiere hay una energía muy buena y que ayuda a los que estamos dentro. Ojalá que esté lindo y que nosotros podamos devolverles una victoria".

Las matemáticas. "Obvio que uno no deja de mirar la tabla y de cómo le van a los demás equipos. Pero nos concentramos en lo que es lo nuestro, en hacer nuestro trabajo, en ganar los partidos.

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Su etapa en Oviedo. "Estoy muy contento. Hace poco llegó mi familia, así que también mostrándole una parte de lo que yo conozco y esperando conocer un poco más".