El Oviedo necesita ganar y vigilar cómo lo hace: el goal-average, un factor crucial en la lucha

La pelea del Oviedo por mantener la categoría no se consigue solo sumando de tres. Con el equipo azul instalado en el vigésimo puesto de Primera, con 27 puntos, y a siete jornadas del final del campeonato, cada empate en la tabla con un rival directo empieza a ser determinante. Porque en caso de igualdad a puntos al término de la temporada, el primer criterio de desempate en la Liga es el enfrentamiento directo entre los equipos implicados. Y ahí, el panorama actual no es precisamente favorable para los intereses carbayones. El Oviedo tiene por delante a siete equipos en esa zona caliente de la clasificación: Rayo Vallecano y Valencia, ambos con 35 puntos; Mallorca y Sevilla con 34; Alavés con 33; Elche con 32 y Levante con 29. Solo los dos últimos, Levante y el propio Oviedo, están por debajo de la barrera psicológica de los treinta puntos. El resto respira, pero no lo suficiente como para mirar hacia arriba. La permanencia, en realidad, está al alcance de cualquiera que enlace una buena racha. Y los azules, conscientes de ello, saben que deben ganar, pero también vigilar cómo ganan. El primer ejemplo, el duelo ante el Elche en el Tartiere posterior a la visita del Villarreal.

El repaso al cara a cara con esos siete rivales directos revela por qué el goal-average pesa tanto en los cálculos del club. De los cuatro emparejamientos ya completados, el Oviedo solo tiene ganado el goal-average particular frente al Valencia. Los azules ganaron fuera de casa por 1-2 y respondieron en el Tartiere con un 1-0 que les da ventaja en el cómputo global. Es el único particular favorable, y adquiere valor doble si la lucha por la permanencia termina decidiéndose a puntos con el conjunto ché.

El resto son malas noticias. Contra el Rayo Vallecano, el Oviedo empató 0-0 en el Tartiere y cayó 3-0 en Vallecas, un resultado que deja el enfrentamiento directo claramente en contra. Frente al Sevilla, la película fue incluso peor: doloroso 4-0 en el Pizjuán y una victoria por 1-0 en el Tartiere que no sirvió para igualar el goal-average. Y ante el Levante, se perdieron los dos encuentros: 0-2 en el Tartiere y 4-2 en el Ciudad de Valencia. Tres cara a cara perdidos con rivales directos, tres escenarios que, en caso de empate a puntos en mayo, jugarían en contra de las opciones de permanencia.

Quedan, además, tres enfrentamientos por disputar, todos ellos con la permanencia como telón de fondo y con capacidad para modificar de arriba a abajo estos cálculos. El Oviedo tiene pendiente el partido fuera de casa ante el Mallorca, el último de la temporada, después de haber empatado a cero en el Tartiere, lo que convierte ese duelo en un cara a cara directo por el goal-average: una victoria dejaría el particular en manos azules. A ese encuentro se suman los dos partidos en casa por jugar frente a Alavés y Elche, dos rivales con los que los carbayones ya jugaron a domicilio. Ante el Alavés, los azules empataron a uno en Mendizorroza, por lo que el choque en el Tartiere será determinante para romper la igualdad; frente al Elche, cayeron por 1-0 en tierras ilicitanas, lo que obliga al Oviedo a ganar por dos o más goles de diferencia para dar la vuelta al cara a cara.

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La conclusión, con la calculadora en la mano, es clara. Al Oviedo, seguramente, no le baste con sumar: le urge ganar a los rivales directos. Tiene a favor el goal-average con el Valencia, lo tiene por decidir con Mallorca, Alavés y Elche, y lo tiene perdido con Rayo, Sevilla y Levante. En un final de Liga donde los puntos pueden apretarse en tres o cuatro unidades entre el decimosexto y el vigésimo puesto, la permanencia pasa por convertir los partidos pendientes en victorias y, además, hacerlo por el marcador necesario. El margen para los empates y las derrotas, definitivamente, es cada vez más escaso.