Almada medita cambios para una semana con trabajo doble: estas son las alternativas del Oviedo

Afronta desde esta mañana Guillermo Almada una semana que suena a decisiva en las aspiraciones del Oviedo por mantener vivo el sueño de la permanencia. Todas lo parecen desde su llegada pero esta en especial por un par de motivos. Primero, porque hay programados dos choques en el margen de cuatro días. Segundo, porque pondrá el Oviedo en juego su dinámica que ha echado a andar con dos victorias seguidas. Salir con un buen botín del doble enfrentamiento en casa (Villarreal y Elche) supondría meter al Oviedo de lleno en la pelea por la supervivencia de cara a las últimas cinco fechas.

El reto es mayúsculo para el conjunto carbayón, pero incluye una dificultad que Almada se toma muy en serio: la necesidad de medir los esfuerzos. El juego que propone el azteca incluye un desgaste máximo en el juego de presión. Almada ha hecho referencias a la condición física de los suyos en varias ocasiones, consciente el entrenador de la importancia de este detalle en sus planes, y ahora deberá adaptar su libreto a las condiciones de una semana especial.

Ya antes de viajar a Vigo, cuando a Almada se le preguntó por la situación de los centrales, el uruguayo dejó caer, tras alabar el nivel de los cuatro, que habría rotaciones esta semana. Bailly y Calvo se han hecho con el sitio en el centro justo cuando ha llegado la reacción. Pero Almada se muestra encantado con todos sus elementos atrás y así ha dejado entrever que Costas y Carmo podrían tener su oportunidad ante el Villarreal o el Elche.

Los cambios no parecen ceñirse solo al centro de la defensa, ya que otras zonas necesitan refresco por la carga de minutos. Y hay algún cambio que es obligado. El del doble pivote, concretamente. Nico Fonseca, que se ha hecho con el puesto tras unas semanas de adaptación, vio ante el Celta la amarilla y como es la quinta se perderá el encuentro ante el Villarreal. Santiago Colombatto, que en otros momentos de la temporada ha sido indiscutible, se presenta como el sustituto del charrúa y compañero además de Sibo en la medular. Con Dendocker fuera de concurso desde hace semanas por una lesión habrá que ver si Almada recluta a algún pivote del filial como alternativa en el centro del campo.

Hay más candidatos que llaman a la puerta de la titularidad para el extra de esfuerzo de esta semana. Hassan es un caso claro. Thiago ha irrumpido en el once con frescura y asistencias, y Chaira es inamovible para Almada, pero el hecho de jugar dos veces en tan poco tiempo puede darle opciones al egipcio.

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Parte de bajas

Además, la atención sigue puesta en el parte médico para ver si Almada logra recuperar a alguno de sus lesionados antes de las citas más decisivas. Ya de cara a Vigo, el entrenador pudo contar con Lucas Ahijado y David Carmo, tras las molestias que les habían mantenido lejos del grupo. En la sesión del viernes pasado en el Tartiere fue Luka Ilic, otro de los lesionados, el que empezó a hacer trabajo sobre el césped, pero siempre por su cuenta: no parece que su recuperación sea inmediata y apunta a baja en este doble enfrentamiento. Junto al serbio, siguen integrando el parte de ausencias Álex Forés y Leander Dendocker, a los que aún no se les ha visto sobre el césped.