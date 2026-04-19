Héctor Font, un creyente más en la salvación del Real Oviedo: "Desde el primer día que llegué hasta el último fui feliz"

Héctor Font (Villarreal, 1984) siente Oviedo como su hogar. El excentrocampista azul, uno de los héroes de Cádiz en el año 2015, se encarga ahora del filial del submarino amarillo y sigue de cerca los entrenamientos del primer equipo, al que el Oviedo se enfrentará el jueves.

Menuda cantera que tiene el Villarreal, ¿no?

Sí, por suerte, desde que empezó la familia Roig a crear este proyecto, todo ha crecido mucho. Hoy en día hay jugadores en Primera y en Segunda. Los equipos de la cantera suelen estar bien posicionados.

¿Está siguiendo al Oviedo esta temporada?

Sí, sí, lo estoy siguiendo. Veo todos los partidos que puedo. Mi hijo, que es ovetense, los quiere ver todos.

¿Cómo lo ve?

Pues este último mes están teniendo la mejor racha de la temporada. De cuatro partidos, tres victorias, y los tres partidos que ha ganado, con portería a cero. El Oviedo es capaz de ser fuerte, está metiendo goles, y ahora con los dos partidos en casa tiene que hacerse fuerte.

¿Cuál cree que es el secreto para ganar al Villarreal en el Tartiere?

El Villarreal está haciendo un temporadón. En puntos, es la mejor temporada de la historia. Y eso que el Villarreal ha hecho buenas temporadas, ha llegado lejos en Europa, ha ganado la Europa League… Pero en Liga es el año con más puntos. No sé cuál es el secreto, el Oviedo tendrá que hacer muy buen partido para poder ganar.

¿Recuerda el partido de ida?

Sí, me acuerdo que el Oviedo tuvo el penalti para empezar ganando el partido, que falló Rondón. Etta Eyong, que ahora está en el Levante, cambió las cosas. Ahora no están ni uno ni el otro, por lo que todo ha cambiado mucho. Y además Reina salió expulsado. El Villarreal ganó con comodidad por la mala suerte del Oviedo.

¿Le está sorprendiendo Thiago Fernández?

Sí, está haciendo buenos partidos. Todo lo que está tocando cerca del área contraria acaba en asistencia de gol, que eso para un chaval joven y que debuta en Primera División siempre aporta confianza. Creo que está dando cosas al equipo, es un jugador alegre, atrevido, sin miedo a fallar. Está encajando bien.

¿Qué recuerdo tiene de su etapa en el Oviedo? ¿Qué significó para usted vestir esa camiseta?

Todo recuerdos positivos, porque volví a disfrutar del fútbol, conseguimos devolver al equipo al fútbol profesional, nació mi hijo allí… En mi vida privada y deportiva me pasó de todo, y espero que el Real Oviedo esté mucho tiempo en la élite. Desde el primer día que llegué hasta el último fui feliz, en el campo y en la ciudad, y solo puedo decir palabras buenas. No tengo ni un momento negativo, ni uno.

¿Qué tiene el Oviedo como club para dejar tanta huella?

Pues el sentimiento que desprende la afición. A domicilio, parece que jugábamos como locales. Te animaban en las buenas y en las malas. El oviedismo tiene una forma diferente de entender el fútbol: para ellos, el Real Oviedo es un sentimiento. Y eso te lo contagian en el día a día. Por eso disfruté tanto en la ciudad y en el equipo.

¿Qué papel cree que juega el Tartiere en partidos importantes como el que viene contra el Villarreal?

Muy importante. La verdad es que, en este momento de la temporada, si el Tartiere empuja, los jugadores estarán más cerca de poder conseguir el objetivo de pelear hasta el final de temporada por poder salir de ahí abajo.

La afición azul siempre empuja.

Sí, eso ayuda. El Oviedo pasa a Tercera, a Segunda, a Primera, y la afición no quiere al equipo por la categoría en la que esté, sino porque la camiseta y el escudo se representen de la mejor forma posible. Hay que disfrutar de la Primera, y creo que la afición de aquí a final de temporada lo va a hacer, porque la plantilla necesita de su fortaleza.

¿Qué tal en el partido del centenario?

Fue muy especial. Primero con el partido de Leyendas, después el de Cazorla y Esteban. Además, estuve en el ascenso. En nueve meses he estado tres veces.

Coincidió con Cazorla y con Cervero, los dos dentro del club.

Están siendo la mejor representación del Real Oviedo, son piezas importantes, uno es el doctor y el otro el capitán. Quieren lo mejor para el club, quieren que hasta el último momento haya opciones de que se pueda continuar en Primera, y lo van a intentar cada uno desde su parcela por lo que sienten la camiseta.

¿Cree que se puede?

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Sí. Ahora, en pocos días se juegan seis puntos en casa. Ganando esos dos partidos tendría opciones hasta el último día, y eso hace unos meses parecía muy lejano. Es jugar contra el Villarreal, que es uno de los equipos más en forma de la temporada, y va a ser complicado, pero las matemáticas están ahí. Hay que creer.