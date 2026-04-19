¿Cómo les va a Brandon y Paraschiv en sus cesiones? El Oviedo, pendiente de sus números

Salieron en busca del protagonismo, el que les faltaba en el Oviedo, pero no está saliendo como ellos querían. Daniel Paraschiv y Brandon Domingues fueron dos incorporaciones llamativas cerradas en las dos últimas campañas a los que se les cerró las puertas de la Primera División. El rumano, que no funcionó en la Cultural, buscó suerte después en el Dinamo de Bucarest y el extremo francés, sin minutos en el Oviedo, hizo lo propio en el Górnik Zabrze. Los dos buscan maquillar unos números que de momento no llegan a las expectativas.

Paraschiv tuvo una participación menor pero por momentos ayudó en la campaña del ascenso, la pasada. Ya en verano se decidió que el escenario de la Primera era demasiado exigente para él y se le buscó acomodo en Segunda. La Cultural apostó por él, pero nunca llegó a encontrar las sensaciones que necesitaba para dejar su huella. Con Ziganda a los mandos su rol fue aún más secundario y en el mercado invernal, tras jugar 7 partidos y no estrenar su cuenta en Liga, rompió el préstamo para llegar al Dinamo de Bucarest. En su país ha gozado de más continuidad, pero sin llamar la atención por sus números. Ha disputado 13 choques y solo ha conseguido anotar 2 tantos. Su club marcha cuarto en la pelea por la Liga.

Para Brandon, la ventana extranjera también se abrió en enero tras una primera vuelta con una triste participación copera en Ourense. Una lesión le ha impedido gozar de continuidad y su hoja de servicios se reduce a 7 encuentros ligueros, sin haber estrenado el casillero de goles. No disfruta de minutos desde el 22 de marzo.

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El Oviedo sigue pendiente de la evolución de los dos con la sensación de que, pase lo que pase, no entrarán en los planes futuros. Eso sí, en ambos casos sus clubes actuales tienen una opción de compra para que dejen de pertenecer al Oviedo.