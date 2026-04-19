Pedraza, próximo rival azul: "Lo de Oviedo será muy difícil"
"Es un partido ante un rival con urgencia", advierte el lateral del conjunto amarillo
Alfonso Pedraza, lateral del Villarreal, afronta el último tramo de su ciclo en el conjunto amarillo en este desenlace, ya que la temporada que viene jugará en la Lazio. El zaguero quiere acabar de la mejor forma posible, aspirando al tercer puesto. Y para lograrlo quiere que los suyos salgan triunfadores del choque del próximo jueves en el Tartiere. "El de Oviedo va a ser un partido muy difícil ya que ellos se están jugando la vida. Si pensamos que va a ser fácil, ya vimos en Girona que no es así. Es un partido contra un rival con mucha urgencia y fuera de casa cada cita es una final. Sabemos que va a ser un partido súper complicado. Tenemos que hacer autocrítica, saber lo que hicimos mal en Girona y lo que hicimos bien en Bilbao", indicó el jugador del Villarreal, que señala el objetivo: "Sabemos que está en nuestra mano ser terceros. Al quinto le llevamos muchos puntos, quedan muy pocos partidos y nosotros estamos con muchísima confianza. Estamos terceros y acabar lo más arriba posible es importante".
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