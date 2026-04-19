La peña azul Luismi celebra su vigésimo segundo aniversario en el Llagar de Colloto

La peña azul Luismi celebra su vigésimo segundo aniversario de apoyo al Real Oviedo. El festejo se realizó ayer en el Llagar de Colloto con una comida de la que disfrutaron decenas de socios de esta asociación oviedista. Por la celebración se pasó Carlos Muñoz, socio de honor de la peña, leyenda del conjunto carbayón y responsable de las relaciones institucionales del Real Oviedo. En la imagen, los asistentes a la comida, entre los que se encuentran Jaime Campillo, vicepresidente de la Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo); y el propio Carlos Muñoz, en el centro.