Hassan, extremo del Real Oviedo, un optimista más: "Los equipos saben que este Oviedo no es el de la primera vuelta"

Hassan, extremo del Oviedo, es otro de los jugadores azules que todavía mantiene a fe en la salvación. EL galo se pasa por la sala de prensa de El Requexón para analizar la actualidad carbayona.

La actualidad. "El equipo encara esta semana con mucha ilusión, sabemos lo que nos jugamos y el resultado de estos dos partidos definirá nuestras opciones de salvación. El estadio siempre juega su partido y casi siempre está lleno, ahora nos toca a nosotros. Villarreal y Elche son dos de los mejores equipos en cuanto a juego, pero tenemos que aprovechar nuestro momento".

La salvación. "En nuestra situación no hay margen para elegir partidos, si queremos soñar con la salvación hay que ir a ganar todos los días. Aunque el Villarreal esté cómodo en la tabla, creo que son conscientes de que será un partido para ellos. Los equipos saben que este Oviedo no es el de la primera vuelta y cualquier jugador cuando pisa un campo de fútbol quiere ganar. Habrá que estar al cien por ciento o más para ganar".

Las rotaciones. "El cómo manejar los esfuerzos hay que preguntárselo al míster, no sé qué hará. Contra el Rayo hace semanas llegamos cansados y en estos dos partidos si queremos ganar habrá que correr, supongo que hará rotaciones, pero no lo sé. Se está viendo que nuestro trabajo físico se nota y que manejamos mejor los últimos minutos de los partidos. No he sentido mucho el parón porque casi no tuvimos descanso, la línea de trabajo ha sido la misma. El día a día es bueno y seguimos con confianza".

Su suplencia. "Todos los futbolistas quieren jugar y no nos gusta estar en el banquillo, pero el objetivo es ayudar al equipo y si ahora me toca hacerlo en un rol diferente pues lo hago. Cuando entro y el equipo va ganando mi rol cambia y tengo que hacer cosas diferentes, estoy al 100% con eso y queriendo dar el máximo. No he aprendido mucho porque no me gusta estar en el banquillo, pero es lo que toca y además el equipo está ganando. En estos momentos el ego tiene que ir a un lado y hay que centrarse en ayudar, pero soy un competidor y me gusta jugar. Doy lo máximo para volver a ser titular. En los últimos partidos, que coincidió que ganábamos, los equipos de Primera tienen calidad para remontarte y me ha tocado defender en un bloque más bajo. Cuando no puedo ayudar arriba intento hacerlo abajo".

Su futuro y el Mundial. "Como cada selección, todos miran a nuevos jugadores y me llamaron a mí. No hemos hablado nada más, solo estoy centrado en salvar al Oviedo y después veremos. Creo que tengo opciones de ir al Mundial, pero no me como la cabeza. Representar a una selección siempre es una experiencia fantástica y estoy muy contento de mi elección, ojalá pueda ayudar a Egipto".

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El duelo ante el Villarreal. "Solo pienso en el partido del jueves ante el Villarreal, nos jugamos demasiado y si todos pensamos en lo nuestro será jodido ganar. Veremos qué pasa luego, cada mercado es un mundo y en un equipo como el Oviedo no hay nadie intocable, pero no pienso en eso. Estoy muy feliz aquí y estoy muy agradecido por el trato, el año pasado viví lo mejor de mi vida y ahora solo pienso en lograr la permanencia".