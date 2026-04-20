Laurina cuelga las botas: la futbolista del Real Oviedo dice adiós al fútbol tras una década de grandes éxitos

Laurina, una de las jugadoras con mayor identidad del fútbol femenino asturiano, ha decidido poner fin a su carrera deportiva. La centrocampista ofensiva de Luanco, que este 18 de abril acaba de cumplir 26 años, se retira tras una trayectoria de una década en la que llegó a debutar en la élite con solo 15, vistió camisetas de Primera División y cerró su ciclo allí donde lo había empezado todo: en el Real Oviedo Femenino. Su decisión deja huérfano al vestuario azul de una de sus futbolistas más queridas y con más recorrido a sus espaldas.

La carrera de Laurina había arrancado en el Oviedo Moderno, el club precursor del actual Oviedo Femenino, en el que debutó en la máxima categoría del fútbol español con apenas 15 años. Allí permaneció entre 2015 y 2021, disputando más de 60 partidos y firmando 17 goles en una primera etapa en la que se convirtió en una de las jugadoras más importantes del proyecto y en protagonista directa de la transición del club hacia la estructura del Real Oviedo. Ya en esa primera etapa dejó escrito su nombre en la historia del oviedismo femenino al ser la primera jugadora en marcar en un partido oficial en el Carlos Tartiere con el equipo femenino.

En 2021 dio el salto a la Liga F de la mano del Real Betis Féminas, donde pasó dos temporadas y disputó 45 partidos con 2 goles anotados. Fue su etapa de consolidación en la élite del fútbol femenino español. Tras el paso por Sevilla, recaló en 2023 en el Deportivo de La Coruña, con el que vivió una temporada especial: contribuyó con 15 partidos y 2 goles al ascenso del conjunto gallego a Liga F, un logro colectivo que supuso uno de los capítulos más bonitos de su carrera.

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En 2024 regresó a casa. El Oviedo Femenino recuperó a una de las suyas para reforzar el proyecto y Laurina respondió con una temporada determinante: 7 goles y 4 asistencias la convirtieron en uno de los referentes ofensivos del equipo, logrando el ascenso a Primera Federación. Futbolista versátil, capaz de rendir como extremo o como mediapunta, Laurina ha destacado siempre por su velocidad, su capacidad de desborde, su llegada al área y una facilidad goleadora poco habitual en posiciones de creación.