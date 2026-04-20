El Oviedo lanza entradas a 20 euros para vivir el duelo ante el Villarreal: así puedes hacerte con una de las localidades

El Oviedo lanza una iniciativa especial de cara al importante encuentro de este jueves, a las 21.30 horas, frente al Villarreal, con la habilitación de la grada visitante para sus abonados, con el objetivo de aumentar el apoyo en un momento clave de la temporada. Las entradas para esta zona tendrán un precio único de 20 euros y estarán disponibles a ese precio exclusivamente para abonados, que podrán así ocupar un espacio adicional del estadio, que busca teñir de azul cada rincón del campo y "convertir el encuentro en una auténtica caldera", asegura el conjunto carbayón. Los abonados deberán estar registrados en su web y podrán adquirir un máximo de dos entradas hasta finalizar el aforo de ese sector. Con esta iniciativa, el club "refuerza su apuesta por la unión entre equipo y afición, consciente de que el respaldo desde la grada será determinante en este tramo decisivo de la temporada", cuentan. Una medida que se suma a las recientes acciones impulsadas por la entidad, como las invitaciones para los poseedores del carnet oviedista retiradas la semana pasada o la decisión excepcional de que todos los abonos sean válidos para cualquier categoría.