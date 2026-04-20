El Real Oviedo ya conoce el día y la hora para medirse al Real Madrid en el Bernabéu

El Oviedo afrontará en el mes de mayo dos compromisos determinantes en su lucha por la permanencia en Primera División. LaLiga ha dado a conocer que los azules recibirán al Getafe el próximo domingo, 10 de mayo, en el Carlos Tartiere, a las 18.30 horas, en un duelo en el que se juegan tres puntos vitales para seguir creyendo en la salvación. Cuatro días después, el jueves 14 de mayo, el conjunto carbayón visitará el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid a las 21.30 horas, en un escenario tan exigente como ilusionante, y que lleva veinticuatro años sin visitar. Una semana de máxima exigencia para un Oviedo que sigue agarrado a sus opciones de permanencia y que necesita aprovechar al máximo cada oportunidad en el tramo decisivo del campeonato. Aunque primero todavía tendrá que afrontar los compromisos ligueros contra Villarreal, Elche y Betis.