Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, ultima los preparativos para medirse al Villarreal

El Real Oviedo completó esta mañana en el Tartiere la penúltima sesión de entrenamientos antes de medirse al Villarreal, en un partido de vital trascendencia para las aspiraciones azules de permanencia en Primera División. La semana se presenta exigente para el conjunto carbayón, con dos encuentros muy próximos en el calendario: tras el choque ante el cuadro de Marcelino García Toral, los azules recibirán el domingo al Elche, de nuevo en el feudo carbayón.

Guillermo Almada trabaja ya en la preparación del duelo frente al submarino amarillo con una baja confirmada. Nico Fonseca no participó en la sesión al estar sancionado por acumulación de tarjetas y no podrá estar en el encuentro ante el Villarreal. Sí ejercitó, eso sí, al margen del grupo, con la vista puesta en llegar en condiciones al partido del domingo ante el Elche en el Tartiere.

En el capítulo de lesionados, Ilic ya trota con los playeros por el césped y apunta a estar recuperado de su dolencia, por lo que no debería tardar mucho en incorporarse a la dinámica grupal. En cambio, Forés e Dendoncker continúan al margen del grupo y todavía no entrenan con sus compañeros.

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Almada dirigirá mañana la última sesión de entrenamientos antes del choque ante el Villarreal y comparecerá en sala de prensa, donde analizará la semana del conjunto azul y hablará sobre lo que tiene por delante el Real Oviedo para lograr la gran gesta de la permanencia.