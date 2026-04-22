Almada y el futbolista que le queda por probar: “No está para 90 minutos pero tiene opciones...”

Guillermo Almada mantiene su tono optimista antes de otra cita, esta ante el Villarreal, que se presenta decisiva en el intento del Oviedo por mantenerse en Primera. El técnico confía en que los suyos logren mantener la buena dinámica de las últimas semanas.

Dos partidos seguidos. “Cuando ganas quieren mantener la racha. Hemos trabajado con ilusión y ganas. Ya queremos que llegue el partido ante el Villarreal. Son menos días para recuperarse, acabamos tarde el jueves... Lo analizaremos más cerca del partido, pero haremos rotaciones. Cuando nos ha pasado antes sufrimos el cansancio. La prioridad es Villarreal y agotar la batería. Luego haremos el análisis de cómo han quedado los jugadores y elegiremos ante el Elche”.

Importancia de los dos partidos. “El más importante es el más cercano, el Villarreal. Pensamos en ello, en el Elche es más adelante. El del jueves es tan importante o más. Solo nos centramos en ese. Tienen una gran plantilla, jugadores... Y nos pondrán muchas dificultades”.

El Villarreal. “Tiene una calidad enorme, son determinantes, van en una posición de privilegio. Nos va a pedir mucha concentración, conceptos defensivos. Administraremos la pelota bien, no es sencillo, y cuando no la tengamos hay que estar atentos para volver a recuperarlo. Si les das la iniciativa se sienten cómodos”.

Resultados. “Siempre fui optimista. Me lamento algunos partidos que podríamos haber ganado. Debemos seguir en ese optimismo y lucha. Para tratar de ganar hay que ser superior al rival, ser mejor. La gente nos apoyará, eso es importante. Hay que seguir así y buscar el partido”.

Carga física. “Nos veo mejor físicamente que antes. Soportamos mejor el esfuerzo continuo. Aquella vez contra el Rayo nos golpeó muchísimo por aquellas circunstancias, habíamos jugado ante el Atlético. Ahora estamos mejor, pero debemos hilar fino para el domingo. No estamos habituados a jugar partidos tan seguidos y tenemos menos horas de recuperación que el rival”.

Ovie Ejaria. “Está mejor, quiere participar. Sin Nico seguramente pueda tener opciones de tener minutos, ha progresado, sin contratiempos. No está para 90 minutos pero sí para participar”.

La suerte. “Siempre tiene que estar de tu lado, una pelota al palo o no es determinante. Pero hay que buscarla, trabajando, cuidando los detalles... Hay que estar concentrado. Ese factor que a veces nos dio la espalda, a pesar de ser superior a algunos rivales, ahora en el del Celta, pro ejemplo, sí lo hizo; golpeamos en los momentos justos. Hay que seguir en esa línea, hay mucha paridad”.

Seguridad atrás. “Nuestra prioridad es confiar en las condiciones que tenemos como equipo. Pero sí nos va a demandar este rival mucha concentración y activarnos rápido tras pérdida para que no nos hagan daño por la calidad técnica que tienen. Cuanto menos iniciativa les cedamos, mejor. Hay que administrar el balón”.

Sus números en el Oviedo. “La realidad que me lleva el tiempo es la tabla, me responsabilizo de toda la trayectoria, y pienso en sacar resultados para la permanencia, no analizo solo lo que he logrado yo. Tenemos que ganar para dar alegría a nuestra gente para salir de esta posición”. Su futuro. “Estamos tan concentrados en esto que no nos distraemos. Lo que pase en la temporada que viene se verá cuando acabe esto. No podemos desconcentrarnos de esto. Nuestras ganas están en el día a día para tratar de lograr los resultados”.

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Ambiente con el equipo. “Que haya mejorado es cosa de los jugadores, yo no juego. Ya me gustaría. Me reconforta por los jugadores, que son los que salen. Tener la posibilidad de seguir peleando es hermoso. No podemos dejar de hacerlo, y nos sentimos respaldados, tratamos de transmitir cosas y los jugadores han entendido el mensaje. La afición se siente comprometida con el equipo. Es un factor importante para mantener el equilibrio. Ojalá que les sigamos regalando triunfos porque se lo merecen. Hemos sentido su apoyo desde el primer día”.