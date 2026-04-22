Marcelino lanza flores al Oviedo antes de su estreno en el Carlos Tartiere: “Está en su mejor momento”
“Es un equipo que en casa encaja pocos goles, ha mantenido la portería a cero 8 partidos en su campo”, advierte el asturiano
O. O.
Marcelino García Toral quiere los tres puntos en el Tartiere para que su Villarreal termine de amarrar algo que parece en su mano: la clasificación para la siguiente edición de la Champions. Pero el asturiano no se fía de colista. Será la primera vez que el técnico dirija en el Carlos Tartiere, después de una amplia trayectoria en el fútbol nacional.
Advierte Marcelino sobre el nivel mostrado por el equipo de Almada a pesar de lo que dice la clasificación: “El Oviedo está ahora en el mejor momento de la temporada. Está en descenso, pero sus números actuales no son de un equipo en descenso. Nos vamos a encontrar un equipo que cree que se puede salvar y está jugando sus últimas bazas para lograrlo. Esperamos la máxima dificultad”.
Y añadió: “Es un equipo que en casa encaja pocos goles, ha mantenido la portería a cero 8 partidos en su campo. Nos va a exigir respeto, por la clasificación”. ““Estamos muy cerquita del objetivo. La mejor forma de confirmarlo es pensar en el partido, lo que nos va a exigir este partido. La Champions la tenemos muy cerca. También está la posibilidad de ser terceros, y ganar en Oviedo significa estar en esa tercera plaza. Ese es el objetivo en el que estamos”.
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