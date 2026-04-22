De un mes en la nevera, al Tartiere: El Oviedo-Villarreal, para un árbitro envuelto en la polémica
De Burgos Bengoetxea dirigirá su primer partido tras el escándalo del Mallorca-Espanyol
O. O.
El Oviedo-Villarreal tendrá como colegiado a De Burgos Bengoetxea, que sale de la “nevera” tras un mes sin dirigir para estar en el Carlos Tartiere. El colegiado vasco se vio envuelto en una de las mayores polémicas de la temporada hace un mes, en un Mallorca-Espanyol con consecuencias en su temporada: desde entonces no ha vuelto a arbitrar.
En aquella ocasión, el vasco concedió un gol del Mallorca pese a la clara falta previa de Samu Costa en la disputa del balón. Desde el VAR, se instó al colegiado a rectificar y señalar la infracción, pero tras varios minutos ante la pantalla decidió mantener su decisión inicial. “No veo el punto de contacto. ¿Estás seguro que le pega una patada?”, defendió el colegiado en su conversación con la sala VOR.
Posteriormente, el propio CTA reconoció el error de De Burgos Bengoetxea en su vídeo semanal y, sin que fuera público, le ha tenido en la nevera, ya que no ha dirigido hasta ahora.
Es la tercera vez que De Burgos Bengoetxea arbitrará al Oviedo tras los choques ante el Real Madrid en el Tartiere y en Mestalla contra el Valencia.
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