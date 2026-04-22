Para seguir soñando, ganar al Villarreal: este el once del Oviedo que tratará de mantener la racha

El fútbol tiene memoria corta, pero en Oviedo las últimas semanas han sido una sacudida que ha cambiado el guion. Hace un mes, por decir una fecha, el oviedista huía de la tabla: no daba ninguna razón para soñar. Ahora, la calculadora empieza a ser el objeto más usado en cada casa azul. Queda aún un peldaño más para creer del todo. Y esta semana ofrece dos seguidos: el del Villarreal, esta noche 21.30 horas, y el del Elche del domingo. Pero en el cortoplacismo en el que vive el conjunto de Almada solo importa lo de esta noche. Salvarse ya no es una quimera, solo es una puerta entreabierta al final del pasillo. Ganar esta noche sería una zancada hacia ella.

El Carlos Tartiere, incluso en noche de jueves, promete ser ese empujón extra que no sale en las estadísticas. El jugador número 12 se enfunda la camiseta de las grandes citas y ya desde la previa prestará su apoyo a los de Almada. Nadie se imagina una temporada exitosa sin ese brío extra que ofrece la grada. El recibimiento a los futbolistas está previsto a las 19.45 horas en la rampa de acceso al Tartiere porque la afición quiere empujar desde mucho antes de que el colegiado dé el silbido inicial.

Es imposible desligar el factor anímico de un encuentro así. El Villareal de Marcelino es un equipazo sí, pero no se juega la vida. Esa es la diferencia que el Oviedo tiene que exagerar en el terreno de juego. Llegan los de Almada en "su mejor momento de la temporada", así lo considera Marcelino y cualquiera que haya seguido de cerca la temporada carbayona. Ha tardado en llegar la reacción pero puede que esté a tiempo. Son dos victorias seguidas y 9 puntos de los últimos 12 y, también, la sensación de que, ahora sí, la suerte que tantas veces había sido esquiva parece conceder a los azules ahora una segunda oportunidad. Y el Oviedo, que se vio la mayor parte de la temporada descendido, parece dispuesto a aprovecharla.

Influye de forma notable el factor anímico, pero el partido solo se podrá ganar desde lo futbolístico. Ha insistido Almada en la previa en la importancia de imponerse en la batalla del balón y en que cuando se pierda la posesión, debe el Oviedo afinar en la presión: el peligro del Villarreal llega al galope. Por eso, insistirá el entrenador en la propuesta que, ahora sí, le está dando grandes resultados. La fórmula es la conocida: presión alta y tratar de incomodar al rival.

La línea continuista afecta también a los nombres. Solo habrá un cambio respecto al triunfo en Balaídos, y es obligado: Nico Fonseca es baja por sanción y le sustituirá Colombatto. Pieza por pieza, y el resto, los que ganaron al Sevilla y al Celta. Así, el equipo será el formado por Aarón; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Sibo, Colombatto; Chaira, Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas. Esperarán su turno en el banquillo: Moldovan, Narváez, Lucas, Costas, Carmo, Rahim, Ovie, Santi Cazorla, Pablo Agudín, Hassan y Borbas. Además de Fonseca, son bajas los lesionados Ilic, Dendoncker y Forés.

Dirige De Burgos

El encuentro tendrá como colegiado a De Burgos Bengoetxea, que sale de la "nevera" tras más de un mes sin dirigir para estar en el Carlos Tartiere. El colegiado vasco se vio envuelto en una de las mayores polémicas de la temporada en un Mallorca-Espanyol con consecuencias en su temporada: desde entonces no ha vuelto a arbitrar.

Noticias relacionadas

En aquella ocasión, el vasco concedió un gol del Mallorca pese a la clara falta previa de Samu Costa. Desde el VAR, se instó al colegiado a rectificar, pero tras varios minutos ante la pantalla decidió mantener su decisión inicial. El propio CTA reconoció el error de De Burgos Bengoetxea en su vídeo semanal y, sin que fuera público, le ha tenido en la nevera, ya que no ha dirigido hasta ahora.