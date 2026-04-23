¿Por qué De Burgos Bengoetxea manda repetir el penalti del Villarreal contra el Real Oviedo?

Drama en el Carlos Tartiere. Corría el minuto 10 cuando Ricardo De Burgos Bengoetxea decide que una internada de Pépé en el área y despejada por el central azul, Dani Calvo, no es punible. SIn embargo, Jesús Trujillo, desde la sala VAR, decide aconsejar al colegiado vasco que vaya a consultar la pantalla. No tardó ni unos pocos segundos el trencilla en señalar el punto de penalti por una entrada muy leve de Dani Calvo al francés.

El Tartiere entró en cólera, puesto que en las imágenes no se aprecia un contacto claro, pero el árbitro decide indicar la pena máxima a favor del cuadro de Marcelino. Se dispone a tirar Parejo, y, Aarón Escandell, ataja, dejando claro que es uno de los mejores guardametas de la categoría. SIn embargo, Jesús Trujillo vuelve a llamar al colegiado para que revise una posible invasión de área.

Fue Sibo el que, supuestamente, introduce una pierna dentro del área, ni siquiera el cuerpo entero. De hecho, las imágenes no son claras. Sin embargo, el árbitro, con el reglamento en la mano, manda repetir el penalti. Lanzó Pépé esta vez y no perdonó.1-0 para el Villarreal en una de las polémicas de la temporada, teniendo en cuenta lo que se juega el Real Oviedo.