Cervero, Rivas, Kily, Paul...: el Oviedo de 2003 bendice la emotiva inauguración de la Peña Armando Barbón

La cafetería Izai sirvió de lugar de celebración en el bautismo de la Peña Armando Barbón, que es presidida por Álvaro Regal y se ha creado en honor al canterano del Real Oviedo fallecido en 2003. Al acto acudieron, junto a los peñistas, los padres de Armando y algunos excompañeros, como se ve en la imagen.

Entre los presentes en el acto, los exfutbolistas azules Diego Cervero, Kily, Paul, Nacho Matador, Jandro, Jon Carrera… además de los entrenadores Rivas y Pedro Luis González. Por parte del club acudieron el vicepresidente Manolo Paredes y el encargado del área social Miguel Sanz.