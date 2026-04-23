¿A cuánto se pondría el Oviedo de la salvación si gana hoy al Villarreal? Los de Almada buscan el impulso definitivo

Busca el Oviedo esta noche, 21.30 horas, que la reacción mantenga su ritmo. Quieren los de Almada amarrar la tercera victoria consecutiva del curso, un impulso que les lanzaría de manera definitiva a la pelea por la salvación. Los azules cierran la jornada, así que sabrán qué han hecho sus rivales directos.

Hasta la fecha, ha habido de todo. La parte más negativa ha sido el triunfo del Elche (3-2) frente a un Atlético de Madrid plagado de suplentes y que no parece a estas alturas el mejor aliado posible de los azules: ha perdido ante Sevilla y Elche en las últimas semanas sin que sus mejores hombres pisaran el césped.

Antes, sí se habían dado los resultados más adecuados para alimentar el sueño. El Alavés, que ocupa puesto de descenso, cayó 2-1 en el Bernabeu y Mallorca y Valencia igualaron, 1-1, y se sitúan con 35 y 36 puntos respectivamente.

Antes del partido del Oviedo, hay otro con interés para los azules, el Levante-Sevilla que se disputa a las 19.00 horas. 29 puntos tiene el equipo valenciano, 2 más que el Oviedo, por los 34 del conjunto hispalense.

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De ganar al Villarreal, el Oviedo se situaría con 30 puntos a falta solo de 6 jornadas para la conclusión. Un triunfo esta noche sería vital para las aspiraciones carbayonas de mantenerse.