Tomás González, sobre las opciones de salvación: "Veo al Oviedo más decidido; mis cuentas pasan por ganar en casa"

Tomás González (Madrid, 1963) fue un centrocampista con una excepcionqal visión de juego, la misma con la que ahora analiza cada situación por la que pasa su Oviedo. El que fuera jugador azul entre 1985 y 1988 ve con moderado optimismo el final de Liga pero advierte: todo pasa por salir reforzados de esta semana con trabajo extra.

¿Cómo lo ve? ¿Es optimista?

Complicado. El Oviedo ha dado un paso adelante, pero los de abajo también están ganando. Hemos mejorado, sí, pero el resto también aprieta. Hay que ganar al Villarreal; si no ganas, olvídate. Los dos partidos en casa de ahora son clave. Además, arriba hay pelea por Europa y eso puede condicionarlo todo: rivales más exigidos, más desgaste… es normal.

Seis puntos de desventaja pesan…

Partidos hay y puntos también, pero hay que ganar. En casa, como sea. Y a partir de ahí, coger confianza fuera. Mis cuentas son claras: ganar en el Tartiere. Ahora vienen dos. Si sacas esos seis puntos, te metes. Aunque los demás fallen, si tú no ganas, el plazo se te acaba. Lo importante es que, siendo tan irregulares, hemos llegado con opciones. Hace semanas no lo creías y hoy seguimos vivos. Ya es motivo para celebrar.

¿Se ha mejorado con Almada?

El entrenador ha logrado algo básico: un once reconocible. Antes había demasiados cambios. Ahora preguntas por la alineación y todo el mundo la sabe. Eso da consistencia. Veo al equipo más decidido. Puedes tocar dos o tres piezas, todos los entrenadores lo hacen, pero necesitas una base clara.

¿Qué le gusta de este equipo ahora?

Que suma y que es más compacto. Viñas corre menos y mejor; Reina, igual. Hay orden y sentido en el esfuerzo. Antes se corría mucho, pero sin provecho. Ahora hay llegada y hay gol. Y arriba, eso lo cambia todo: te permite avanzar. Puedes defender bien, pero sin gol es imposible.

¿Qué ha fallado durante la temporada?

Con perspectiva, los fichajes no han dado el nivel esperado. Han llegado muchos y han aportado pocos. Se ve en que siguen jugando muchos del año pasado. Si traes diez y te valen uno o dos, algo ha fallado en la planificación.

¿Y el centro del campo, usted que se movía a las mil maravillas?

Falta gente que distribuya, que mueva el balón. Ahí está Santi Cazorla, pero no está teniendo continuidad, porque parece que el entrenador busca gente con más físico. Almada ha ordenado más al equipo y ha liberado de responsabilidad con el balón a Sibo. Fonseca baja a recibir y eso deja más libre a su compañero, pero no todos están capacitados para esa función. Cada uno tiene que centrarse en lo que hace mejor.

¿Cómo valora la etapa de Carrión y el desgaste con la grada?

Yo lo creo es que si lo que quieres es dar un paso para mejorar es lógico. Las formas son discutibles. En su primera etapa, Carrión mejoró mucho al equipo; en esta, no dio con la tecla. El ambiente no es la clave: con resultados, la gente siempre está. No elevó el nivel lo suficiente. Apostó por jugadores más de Segunda y se empeñó en apostar siempre por Rondón, lo que perjudicó también a Fede Viñas.

Desde su experiencia como futbolista, ¿cómo se sale de una situación así

Con unión. En las buenas y en las malas. Sacrificio, trabajo y mirar solo al siguiente partido. No pensar en lo que pasó, que eso ya no cuenta para nada. Aislarse de rumores y centrarse en lo que toca. En los momentos difíciles, apoyarte en el compañero.

¿Qué papel juega la afición?

La gente está con el equipo, siempre. Las críticas por resultados son normales, pero en cuanto le das algo, responde. La afición es extraordinaria, con muchas ganas de fútbol. Aquí lo que hace falta es ganar. Y para eso, hay que tirar a puerta (risas).

Ha vivido situaciones similares de crisis…

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Sí. Recuerdo una etapa en la que con el Valencia en la 93/94 tuvimos hasta cuatro entrenadores, al final acabó volviendo Hiddink, que es el primero que habían echado, y fue un ambiente complicado. Eso genera inseguridad y nerviosismo, y se transmite al futbolista. Intentas aislarte, pero es imposible: lo vives en el día a día, en la calle. Aun así, con Hiddink al final recondujimos la situación: el equipo acabó séptimo. Son contextos raros, muchas veces generados desde el club, y acaban afectando. Pero se puede salir.