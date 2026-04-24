Almada y su visión de la polémica en el penalti contra el Real Oviedo: "Me gustaría ver si a equipos más importantes se lo mandan repetir"
"Marcelino me dijo que merecimos ganar y se lo agradecí", dice el técnico azul
Guillermo Almada, valoró positivamente, aunque se marchó con un sabor agridulce, el empate cosechado ante el submarino amarillo, un resultado que deja a dos victorias de la salvación al Oviedo y no lo aleja del objetivo.
La polémica con el penalti. "Este tipo de jugadas nos han penalizado y me parece totalmente injusto cobrar invasión en ese penalti. En la imagen se ve muy claro que no se está pisando el área y nos cuesta muchísimo. Partidos así son de detalles y este tipo de situaciones han ido en contra nuestra de forma reiterativa, pero sí me causa indignación. Me gustaría ver si a otros equipos más importantes le cobran lo que nos han cobrado en ese penalti repetido. Para pitar algo así tiene que ser muy claro, pero nada, no quiero seguir hablando de esto".
El resultado. "Fuimos superiores y el empate me sabe a poco. Tuvimos más claridad en el segundo tiempo que en el primero, aunque tampoco nos llegaron mucho. El Villarreal tiene una plantilla de muchísima calidad e hicimos un gran partido, merecimos mejor resultado".
Las palabras que le dijo Marcelino. "Me dijo que fuimos muy superiores y que si alguien mereció ganar fuimos nosotros. Le agradezo un montón porque es lo que vimos".
Rotaciones para el domingo. "No lo sé, todo depende de cómo los veamos estos días. Hay variedad. El contexto es distinto en cada jugador. Trataremos de hilar fino. Pondremos a los once que estén mejor".
Ejaria y Javi López. "Ovie tiene buenas condiciones y nos puede aportar. Entró bastante bien. Tiene que ir generando confianza. Esperemos que tenga continuidad de aquí hasta el final. Javi López terminó extenuado, pero no tiene ninguna complejidad".
Los puntos. "Sigo insistiendo en que no me focalizo en los puntos, sino en lo que viene. Tenemos que desvivirnos por sumar de tres. Estamos más cerca de ello. Llevamos el peso y presionamos alto. Abrimos brechas. Si mejoramos la contundencia nos acercará al triunfo. Esperemos que el domingo sea un partido normal y repitamos la actuación de hoy. Ya pensaremos en lo que viene".
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