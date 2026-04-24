El asturiano Marcelino, entrenador del Villarreal, valora la polémica del penalti: "Es una decisión de VAR, no puedo opinar, es imposible verlo"

El asturiano Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, no quiso dejar pasar la oportunidad de valorar la polémica del penalti en la primera parte que terminño con gol de los suyos tras la parada de Aarón y la repetición de la pena máxima.

"Nos adelantamos muy rápido y el partido se nos puso a favor, pero sabemos como es el Real Oviedo. Lo viene mostrando en los últimos partidos. Es constante en el trabajo. En el segundo tiempo, el rival nos dominó. Nos acomodamos y fueron mejores. Nos superaron. El 1-2 no hubiese justo. Si alguien tenía que ganar el partido, se lo merecía más el Oviedo", comenzó diciendo.

"La acción la habrá visto el VAR, ¿no? Si lo deciden así, será porque es clara. No me he fijado. Es una decisión de VAR, no puedo opinar. No sabía ni lo que había pasado. Es imposible verlo", aseguró.

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"Sobre Thiago no sé decir, tengo bastante con fijarme en los míos. Es difícil opinar de los jugadores rivales. Lo conocemos. El chico viene de una lesión de larga duración. Estos minutos que está jugando son muy buenos para él, y sabemos que está siendo satisfactorio. Está jugando habitualmente. Con nosotros trabajó fenomenal, y es cuestión de tiempo para adquirir esa condición que tenía antes de la lesión", zanjó.