De Burgos, Ovie y Marcelino: antagonista, regreso y sinceridad

Drama en el Carlos Tartiere. Corría el minuto 10 del partido que enfrentó ayer a Oviedo y Villarreal cuando Ricardo de Burgos Bengoetxea, trencilla del encuentro, decide que una internada de Pépé en el área y despejada por el central azul Dani Calvo no es punible. Sin embargo, Jesús Trujillo, desde la sala VAR, decide aconsejar al colegiado vasco que vaya a consultar la pantalla. Tardó unos pocos segundos el colegiado en señalar el punto de penalti por una entrada muy leve de Dani Calvo al francés del Villarreal.

De Burgos, antagonista en el Carlos Tartiere

El Tartiere entró en cólera, puesto que en las imágenes no se aprecia un contacto claro, pero el árbitro decide indicar la pena máxima a favor del cuadro de Marcelino García Toral. Lanzó Parejo y Aarón Escandell atajó, dejando claro que es uno de los mejores guardametas de la categoría. Sin embargo, Jesús Trujillo vuelve a llamar al colegiado para que revise una posible invasión de área.

Fue Ilyas el que, supuestamente, introduce una pierna dentro del área, ni siquiera el cuerpo entero. De hecho, las imágenes no son claras. Aun así, el árbitro, con el reglamento en la mano, manda repetir el penalti porque es el propio extremo el que acude al rechace. Lanzó Nicolás Pépé esta vez y no perdonó. 0-1 para el Villarreal en una de las polémicas de la temporada, teniendo en cuenta lo que se juega el Real Oviedo. Y dos equivocaciones en menos de diez minutos de De Burgos Bengoetxea, que llevaba un mes en la nevera tras conceder un gol del Mallorca pese a la clara falta previa de Samu Costa a un jugador del Espanyol en la disputa del balón.

Marcelino, sincero El asturiano Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, no quiso dejar pasar la oportunidad de valorar la polémica del penalti. «La acción la habrá visto el VAR, ¿no? Si lo deciden así, será porque es clara. No me he fijado. Es una decisión de VAR, no puedo opinar. No sabía ni lo que había pasado. Es imposible verlo», aseguró. Sobre el partido, «en el segundo tiempo, el rival nos dominó. Nos acomodamos y fueron mejores. Nos superaron. El 1-2 no hubiese justo. Si alguien tenía que ganar el partido, se lo merecía más el Oviedo», zanjó el entrenador asturiano.

Ovie Ejaria, el regreso

Ovie Ejaria, centrocampista del Oviedo, volvió a tener minutos ayer tras cinco meses sin pisar un terreno de juego. La última vez que había tenido minutos vestido de azul fue ante el Mallorca en el feudo carbayón, partido que los azules empataron por 0-0. EL futbolista inglés, que llegó este verano por petición expresa de Veljko Paunovic, exentrenador del Oviedo, cuajó buenos minutos ayer sobre el césped del Tartiere, pese a llevar tanto tiempo fuera del foco. Almada, que siempre habló maravillas del medio, podrá contar ahora, salvo que vuelva a tener problemas con las lesiones, con otra alternativa en el medio del campo, una zona en la que escasean las opciones.