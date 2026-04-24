De Burgos esta vez sí fue obediente y sin audios de la repetición: la jugada que indigna al oviedismo

La jugada polémica del Oviedo- Villarreal se inició a los 8 minutos y se resolvió a los 13. Fue el lapso de tiempo que pasó entre la caída de Pepé en el área carbayona y su definición desde el punto de penalti. De Burgos Bengoetxea, el colegiado en el campo, no vio infracción de Dani Calvo en su entrada, pero sí lo percibió así Trujillo Suárez a los mandos del VAR. Por eso, llamó al vasco.

“Suéltamela en dinámica, estoy delante del monitor”, le dijo el colegiado, que regresaba a arbitrar después de más de un mes en la nevera por el escándalo de Mallorca, a la sala VOR. Trujillo le instruyó mientras ponía la repetición: “En la acción yo observo que el defensa no toca balón y golpea en la pierna del delantero”. “Vale, voy con penalti sin tarjeta”, respondió esta vez obediente De Burgos.

El colegiado se había situado en el ojo del huracán hace más de un mes en el Mallorca-Espanyol cuando, con 0-1 para los catalanes, dio por válido un tanto bermellón a pesar de la clara falta de Samu Costa previa. “No veo el punto de contacto. ¿Estás seguro que le pega una patada?”, comentaba entonces el vasco en una sorprendente reflexión ante la claridad de las imágenes. Esta vez, De Burgos sí obedeció.

La segunda intervención del VAR fue sin embargo la que más indignó al oviedismo. Trujillo Suárez, decidido a ser el protagonista arbitral, instó a repetir el lanzamiento de penalti del Villarreal, que había sido parado por Aarón por una supuesta invasión que ni las repeticiones se encargan de aclarar. El CTA no ha hecho públicos los audios de esta segunda revisión, al producirse de forma automática sin que De Burgos (corregido dos veces en 10 minutos) se dirigiera a ver la acción a la pantalla.