De Burgos esta vez sí fue obediente y sin audios de la repetición: la jugada que indigna al oviedismo
“Yo observo que el defensa no toca balón y golpea en la pierna del delantero”, le instó Trujillo Suárez desde el VAR al colegiado
O. O.
La jugada polémica del Oviedo- Villarreal se inició a los 8 minutos y se resolvió a los 13. Fue el lapso de tiempo que pasó entre la caída de Pepé en el área carbayona y su definición desde el punto de penalti. De Burgos Bengoetxea, el colegiado en el campo, no vio infracción de Dani Calvo en su entrada, pero sí lo percibió así Trujillo Suárez a los mandos del VAR. Por eso, llamó al vasco.
“Suéltamela en dinámica, estoy delante del monitor”, le dijo el colegiado, que regresaba a arbitrar después de más de un mes en la nevera por el escándalo de Mallorca, a la sala VOR. Trujillo le instruyó mientras ponía la repetición: “En la acción yo observo que el defensa no toca balón y golpea en la pierna del delantero”. “Vale, voy con penalti sin tarjeta”, respondió esta vez obediente De Burgos.
El colegiado se había situado en el ojo del huracán hace más de un mes en el Mallorca-Espanyol cuando, con 0-1 para los catalanes, dio por válido un tanto bermellón a pesar de la clara falta de Samu Costa previa. “No veo el punto de contacto. ¿Estás seguro que le pega una patada?”, comentaba entonces el vasco en una sorprendente reflexión ante la claridad de las imágenes. Esta vez, De Burgos sí obedeció.
La segunda intervención del VAR fue sin embargo la que más indignó al oviedismo. Trujillo Suárez, decidido a ser el protagonista arbitral, instó a repetir el lanzamiento de penalti del Villarreal, que había sido parado por Aarón por una supuesta invasión que ni las repeticiones se encargan de aclarar. El CTA no ha hecho públicos los audios de esta segunda revisión, al producirse de forma automática sin que De Burgos (corregido dos veces en 10 minutos) se dirigiera a ver la acción a la pantalla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas