El entrenador del Ceuta confirma un fichaje del Real Oviedo: “Es hasta bueno para el club”
O. O.
El Real Oviedo sigue luchando por la salvación pero tiene un ojo en la próxima temporada, con una planificación que se inició hace meses, cuando logró cerrar el fichaje de Pablo Saenz, del Granada. El segundo en comprometerse fue Youness Lachhab, centrocampista del Ceuta, que como en el caso del extremo nazarí, acaba contrato en junio y llegará libre.
Hoy ha sido el entrenador del Ceuta, Juan José Romero, el que en la sala de prensa reconoció la salida del pivote, además de otro futbolista, Rubén Díez, al final de la presente temporada.
“Si Rubén se va es porque le ha salido una cosa muy interesante, él decide su futuro, es libre a partir del 30 de enero para negociar con cualquiera, y además ha sido claro, lo ha dicho, no hay ningún problema, va a rendir hasta que termine su contrato”, explicó antes de pasar a la situación de Youness: “Es lo mismo y no pasa nada. Esto es hasta bueno para el club, quiero decir, mientras más futbolistas vengan y se revaloricen, eso aumenta el nivel de poder captar, el nivel de captación para la temporada próxima por parte del Ceuta, porque saben que vienen a un escenario donde cada año estamos lanzando gente, si no a la élite, a un club con un potencial o con un determinado nivel, y bueno, eso es positivo, todo es positivo”.
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