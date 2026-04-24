Malestar del Oviedo con el VAR ante el Villarreal: “Ha vuelto a pasar: Algunas veces nos tocan jugadas raras en contra”

No pudo el Oviedo quedarse con los tres puntos ante el Villarreal, que era el objetivo principal para seguir con vida, y eso que los de Almada completaron un gran partido, sobre todo en la segunda mitad en la que arrinconaron al tercero de la Liga. El choque estuvo marcado por el penalti señalado por el VAR a los 8 minutos que Trujillo Suárez, a los mandos de la sala VOR, mandó repetir por una supuesta invasión del área de Chaira en el rechace: Aarón lo había detenido.

El cabreo con la decisión del canario, con De Burgos ejecutando lo que le mandaban en el pinganillo, es evidente en el vestuario del Oviedo. Santiago Colombatto fue de los más claros al hablar de la acción. “Si a uno de los mejores equipos les das dos penaltis alguno te lo meterán. Algunas veces nos tocan estas jugadas raras en contra y lamentablemente ha vuelto a pasar. Pero no nos damos por muertos, hay que hacer bueno el punto y ganar el domingo que es lo que nos sirve para seguir en la carrera por la permanencia”, expuso el argentino.

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Javi López, uno de los destacados sobre el terreno de juego, subrayó la acción como clave en el devenir del choque: “El penalti nos golpeó un poco porque hicimos una pena pero luego lo paró Aarón, pero esa repetición les dio otra oportunidad. Eso nos costó darle la vuelta. En la segunda mitad el equipo sí dimos una mejor cara, fuimos a por el partido y pudimos lograr el empate”.