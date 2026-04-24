El Oviedo lanza una oferta para llenar el Tartiere ante el Elche: así puedes lograr una entrada
Localidades a 20 euros para un encuentro decisivo
El Real Oviedo quiere mantener el gran ambiente que se vivió ayer en el choque ante el Villarreal de cara a la cita ante el Elche del domingo, 16.15 horas, y por eso razón el club ha anunciado una promoción de entradas a 20 euros para los abonados que lo deseen, además de los portadores del “carnet oviedista”. En total son 400 los localidades a las que se puede aspirar en una oferta que está destinada a la zona de la grada visitante.
Así lo ha anunciado el club:
El Real Oviedo lanza un paquete especial de entradas para el partido de este domingo frente al Elche CF, que se disputará a partir de las 16:15 horas en el Carlos Tartiere.
Con el objetivo de impulsar el ambiente en las gradas en un encuentro clave, el Club pone a disposición de sus aficionados un total de 400 localidades a un precio especial de 20 euros. Esta promoción, en grada visitante, está dirigida exclusivamente a abonados y poseedores de carnet oviedista, quienes podrán beneficiarse de esta iniciativa hasta agotar existencias.
Los abonados y poseedores del carnet oviedista deberán estar logueados y podrán adquirir un máximo de una localidad a través de entradas.realoviedo.es.
Sabemos que el impulso desde las gradas puede marcar la diferencia en la fase clave del curso, brindando a los jugadores el apoyo necesario para afrontar cada partido con aún más determinación.
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