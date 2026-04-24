El Real Oviedo lanza su propia baraja de cartas con sus 100 años de historia

El Real Oviedo ha celebrado sus 100 años por todo alto. No solo por lo que significa haber llegado hasta aquí, sino por haber logrado que esta celebración te pille en Primera División.

El Real Oviedo estuvo a punto de desparecer. No es un recurso dramático: es lo que pasó. El club se asomó al abismo y tuvo que ser la propia afición quien lo salvara, poniendo dinero, tiempo y fe en algo que para ellos valía mucho más que cualquier cálculo.

Esos tiempos ya quedadon atrás y ahora el club de la ciudad está en Primera División y a la afición le toca demostrar que sigue ahí, apoyando aunque el viento no sople de cara.

Como 100 años no se cumplen todos los días, el club y su afición se merece un recuerdo simbólico de todo su esfuerzo y trayectoria. Y ahí es donde entra la baraja de cartas histórica del Real Oviedo. Es casi un objeto de coleccionista donde aglutinar en las 49 cartas de una baraja española el once histórico del Real Oviedo, los mejores jugadores extranjeros, los internacionales y otras leyendas del fútbol.

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Esta baraja histórica del Oviedo cuesta 9.95 euros y se puede adquirir en la tienda de La Nueva España (si pinchas aquí). Se trata de un portal donde encontrarás porductos de todo tipo. Desde una colección de novela negra con imprescindibles del género a una batería de cocina en color rosa pastel que parece sacada de un vídeo de Instgram.