Almada refresca el once y el Tartiere pone el rugido: un once con cinco novedades para el decisivo encuentro ante el Elche

El planteamiento, al menos, es sencillo a estas alturas: ganar para sobrevivir. De no hacerlo, la salvación se pondría tan lejos que alcanzaría la condición de milagro. El Oviedo tiene que tumbar al Elche. No le queda otra. Tendrá a su favor un Carlos Tartiere encendido, en la línea de lo que se vio el pasado jueves ante el Villarreal, y deberá contrarrestar el cansancio de dos esfuerzos tan seguidos (el Elche ha tenido un día más de descanso tras ganar al Atlético 3-2) para conquistar un triunfo que volvería a elevar la fe en la permanencia a cotas nunca vistas esta temporada.

Se ampara Almada en el momento del equipo, con ese 7 de 9 que suena a equipo que compite por grandes cosas, y no le falta razón cuando argumenta que este Oviedo está en un momento dulce. La duda es si está a tiempo de alcanzar la orilla. Pero al menos se ha ganado el derecho a intentarlo. Solo le queda una vida, pero hace algunas semanas nadie se esperaba llegar con algo de esperanza a estas alturas. Ahora se trata de aprovecharlo.

Lo que más le preocupa a Almada es la carga acumulada, porque recuerda lo que sucedió la última vez que se sumaron esfuerzos (derrotas ante el Atlético y el Rayo, tras el polémico aplazamiento) y le entran sudores fríos. El charrúa, que es creyente en los equipos intensos y que muerden arriba, no quiere perder un ápice de energía y por eso plantea una pequeña revolución en su once en busca de las piernas más frescas. Empezando por la defensa, que sufrirá una remodelación casi total: solo Nacho Vidal mantiene el puesto. Nico Fonseca regresa a la medular una vez cumplida su sanción y hará de compañero de Sibo, recuperando la pareja más habitual en las últimas semanas. Hassan también opta al once, en su caso puede ser en el lugar de un Thiago al que se reservaría para la segunda mitad. Los cambios afectan a casi todas las líneas y tienen como objetivo que al Oviedo no se le haga demasiado larga una semana con dos partidos. Hay demasiado en juego como para que descienda la intensidad.

Así, el once por el apostará Almada para quedarse con los tres puntos es formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Carmo, Rahim; Sibo, Nico Fonseca; Hassan, Reina, Chaira; Fede Viñas. Esperarán su turno en el banquillo: Moldovan, Lucas, Dani Calvo, Eric Bailly, Javi López, Colombatto, Ovie Ejaria, Santi Cazorla, Pablo Agudín, Thiago Fernández y Borbas.

Para contrarrestar el posible cansancio también ayuda el Tartiere. El jueves se vivió un ambiente fenomenal con más de 27.000 azules empujando. Hoy se esperan más. El oviedismo entiende la trascendencia del partido y pondrá de su parte para que el Elche note el factor Tartiere. Cualquier detalle ayuda a estas alturas y el del estadio es uno de peso.

Otra designación polémica

Como ya sucedió la jornada pasada, el nombramiento arbitral del choque de hoy trae miga. Será el murciano Sánchez Martínez el que arbitre el encuentro del Tartiere, decisivo por el descenso. Lo sorprendente de la decisión es que el nombramiento de Sánchez Martínez se produce después de que el pasado jueves el VAR tuviera que intervenir en dos ocasiones para rectificar las decisiones del colegiado. Aunque no se ha hecho público, la costumbre en el CTA en los últimos meses era que siempre que el videoarbitraje entrara en dos ocasiones al colegiado principal se le enviaba a la "nevera", sin que dirigiera en las siguientes semanas. No ha sucedido así con Sánchez Martínez.

El oviedismo mantiene su malestar con el arbitraje de De Burgos Bengoetxea del jueves, o más bien con las correcciones de Trujillo Suárez desde la sala VOR, con esa repetición del penalti parado por Aarón por una supuesta invasión del área de Ilyas Chaira.