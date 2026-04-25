Otra designación arbitral polémica: Sánchez Martínez evita la nevera y va directo al Tartiere

Como ya sucedió la jornada pasada, el nombramiento arbitral del choque de hoy trae miga. Será el murciano Sánchez Martínez el que arbitre el encuentro del Tartiere, decisivo por el descenso. Lo sorprendente de la decisión es que el nombramiento de José María Sánchez Martínez se produce después de que el pasado jueves el VAR tuviera que intervenir en dos ocasiones para rectificar las decisiones del colegiado. Aunque no se ha hecho público, la costumbre en el CTA en los últimos meses era que siempre que el videoarbitraje entrara en dos ocasiones al colegiado principal se le enviaba a la “nevera”, sin que dirigiera en las siguientes semanas. No ha sucedido así con Sánchez Martínez, que fue corregido en las dos áreas: primero para deshacer un presunto penalti sobre Iván Romero y luego para repetir con unas manos de Pablo Martínez en el área levantinista.

El oviedismo mantiene su malestar con el arbitraje de De Burgos Bengoetxea del jueves, o más bien con las correcciones de Trujillo Suárez desde la sala VOR, con esa repetición del penalti parado por Aarón por una supuesta invasión del área de Ilyas Chaira.