Almada sigue creyendo: "El camino para salvarnos es ganar los cinco partidos que nos quedan"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, valoró la derrota de los azules en su camino a la permanencia.

El resumen. "Regalamos 45 minutos. Desde mi punto de vista, nos golpearon muchísimo esos dos goles tan al inicio. El golpe anímico más importante es recibir un gol pronto y nos pasó dos veces. Jugamos muy mal en el primer tempo, después mejoramos. En el segundo tiempo tomamos más riesgos, muchas veces se quedaba Costas solo atrás. Tuvimos situaciones, pero no las pudimos empujar, pasaron muchos balones por el área".

Las rotaciones. "Vamos a seguir peleando, conozco a los jugadores y van a luchar hasta lo que no tengan. Como pasó en el segundo tiempo. Solo quiero seguir luchando, analizar lo que pasó hoy y seguir. El camino para salvarnos es ganar los cinco partidos que nos quedan. Las rotaciones eran inevitables, acuérdate de lo que nos pasó en Vallecas. Las sensaciones fueron parecidas, pero todo se vino abajo tras el 0-1 del Elche y nos costó mucho. Nos cuesta jugar dos partidos en pocos días, es una realidad. Los rivales también rotan, es natural. Hemos mejorado la intensidad, pero me gustaría que el equipo estuviese en un nivel más en lo físico. Eran inevitables las rotaciones, no lo hicimos ante el Rayo hace meses y nos costó carísimo. Son desafíos que nos dejan enseñanzas".

El papel de Cazorla. "Pensamos en que Cazorla fuese titular, pero preferí que entrase con el rival con las piernas cambiadas. Prefiero que juegue esos 20 o 30 minutos del final".

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El incidente con Carmo. "No he hablado con Carmo todavía. Somos gente pública y no podemos reaccionar así, hay que respetar la opinión de nuestra gente. No puede pasar y más viendo el apoyo incondicional de esta afición".