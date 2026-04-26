El central fichado de incógnito

El de David José Affengruber (Scheibbs, Austria, 2001) fue uno de los fichajes más sorprendentes del curso pasado en Segunda. Un movimiento "random": pocos conjuntos de la División de plata acuden al mercado austríaco. Pero los expertos en fútbol internacional ya advertían de que las condiciones del zaguero encajaban a la perfección en la propuesta de Eder Sarabia. No se equivocaban.

Affengruber es el líder de la defensa del Elche, rival esta tarde del Oviedo en una batalla decisiva por la supervivencia. Y, además, una amenaza en el balón parado como demostró hace cuatro días frente al Atlético.

Valorado en el portal especializado Transfermaket en 9 millones de euros, sus actuaciones han levantado el interés de otros conjuntos. Se dice que Betis y Sevilla están detrás de él y que incluso Mateu Alemany le valora para el Atlético. Acaba contrato en 2027 por lo que el Elche valora su salida para hacer caja. Las razones para su fichaje hay que encontrarlas en el buen ojo de la secretaría técnica del Elche y su persuasión. Primero le tentaron durante una eliminatoria contra la Real en la Europa League y luego le invitaron para que, de incógnito, conociera el club en profundidad. Quedó libre en Austria y firmó con el Elche.

A sus 25 años y con un futuro prometedor por delante, el austriaco se ha afianzado en la defensa de los de Sarabia, sobre todo, por su ben trato de balón. Encaja en la Primera española después de que le negara la oportunidad en Austria, pues ni el Red Bull Salzburgo ni el Sturm Graz

Su gran momento de forma no ha pasado desapercibido en su país. Affengruber ha sido uno de los últimos reclutados por la selección de Austria y ahora aspira incluso a estar en el Mundial de este verano. Su estreno se dio en la última ventana de compromisos internacionales para enfrentarse a la Ghana de Kwasi Sibo. Dejó buenas sensaciones.

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Ante el Atlético, en el más inmediato precedente, el zaguero se salió con una actuación protagonista en todos los aspectos. Anotó el primer gol ilicitano que igualaba el choque, robó y forzó el penalti y la roja a Alnada y, además, asistió en el tercer tanto. "Tengo que hacer más partidos así para estar en el Mundial", señaló al final del choque. El Oviedo estará muy atento a la aportación del zaguero austriaco, que quiere marcar diferencias en las dos áreas.