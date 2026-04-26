Costas asegura que el Real Oviedo peleará hasta el final a pesar de que "si ya era difícil, ahora es casi imposible"

Costas, capitán del Real Oviedo, ve casi imposible la salvación. El gallego asegura que el vestuario está hundido, pero que peleará hasta el final.

La situación. "El vestuario está hundido. La sensación es que, si ya era difícil, ahora es casi imposible. Toca entrenar, acabar bien el año e intentar competir lo que queda. Si se da, se da, pero la realidad es que no voy a venderle humo a nadie. La situación es crítica, es complicada y tiene mala pinta. A veces pasan estas cosas. Te meten un golazo. Pero estás en casa, te juegas la vida y tienes que competir mejor, salir mejor al partido. Es verdad que luego lo intentamos, pero no nos dio. No voy a venderle humo a nadie. Las matemáticas aún no nos descienden. La situación es la que es: crítica. Este resultado nos deja muy tocados y lo que queremos es competir lo que queda, dar la cara, defender el escudo que llevamos en el pecho e intentarlo hasta el final.

El episodio con Carmo. "Al acabar el partido casi no hablamos entre nosotros, porque obviamente la situación y el resultado no daban pie a eso. Es una situación en la que él sabe que se equivoca; al final paga la frustración con la gente. Es un buen chaval y creo que se ha dado cuenta. Luego salió otra vez al banquillo a sentarse con los compañeros y creo que toca lo que toca: disculparse con la gente".

El balance de la temporada. "Nos costó aterrizar en la categoría. Empezamos a ganar partidos cuando estábamos ahogados y no nos dio para sobrevivir. La realidad es la que es: matemáticamente no estamos descendidos, pero virtualmente es difícil vender otra cosa que no sea mirar hacia abajo, defender el escudo que llevamos en el pecho, intentar competir, no venirse abajo y no bajar los brazos".

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Su continuidad. "Es un tema que se me escapa. Sé quién tiene contrato, obviamente, pero son temas de dirección deportiva, de entrenador, de si va a seguir o no el entrenador, de las peticiones o los jugadores que quiera para el año que viene. Es un tema más de secretaría técnica, dirección deportiva y entrenador que de jugadores. Yo lo que sé es que tengo dos años más aquí, estoy feliz, quiero quedarme y quiero ayudar a lo que sea: ya sea para mantenernos o para devolver al Oviedo a Primera División lo más pronto posible".