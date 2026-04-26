Eder Sarabia: "El Oviedo es valiente y está en buena dinámica"

No llega tan apurado el Elche a l cita como su rival, al que saca 7 puntos de ventaja en la tabla, pero para los de Sarabia el choque de esta tarde también tiene una importancia máxima en sus aspiraciones de permanencia en Primera.

Para el entrenador de los ilicitanos, Eder Sarabia, el partido del Tartiere supone una ocasión para "dar un golpe encima de la mesa" con "firmeza y determinación" para lograr la primera victoria de la temporada fuera de casa. "Tenemos que hacer un gran partido. Queremos la victoria ante un rival complicado que tiene muchísimo mérito en este tramo final", dijo el técnico, que añadió que el Elche necesitará "hacer muchísimas cosas bien" para superar a un rival que está "sacando puntos en las últimas jornadas".

"Debemos tener capacidad para alternar en el juego porque ellos se atreven y tienen futbolistas de talento. Son valientes y están en buena dinámica", dijo el preparador, que pidió a sus jugadores entrar en el partido desde el primer momento con claridad. Sarabia auguró una pelea "bonita y reñida" por la permanencia, ya que recordó que los equipos de la zona baja son, junto al Barça, líder, y el Getafe, los que más puntos han sumado en las últimas jornadas. "No hacemos demasiadas cuentas. El equipo está bien y es consciente de lo que se juega", comentó el entrenador, que confirmó que habrá rotaciones.

Empate del Femenino

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Un postrero gol de Villadeamigo, a los 88 minutos, le dio un empate al Oviedo Femenino en su despedida de la competición en El Requexón. Las azules igualaron a 1 ante el Europa, club que como las carbayonas ya están descendidas. El Oviedo se mantiene así en la última posición de Primera Federación, división que había alcanzado hace un año, con 18 puntos. La Liga se despide la semana que vien con la visita de las azules al Cáceres.