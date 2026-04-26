Una de las opciones para apuntalar el medio del campo del Real Oviedo le marca al Sporting

Una de las opciones para apuntalar el centro del campo del Real Oviedo ya sabe lo que es marcar al Sporting. Jacobo González, al que los azules quieren para la próxima campaña, puso el 2-1 en el Nuevo Arcángel en un encuentro que finalizó 3-2 para el cuadro de Iván Ania.

Jacobo, que podría terminar llegando libre a El Requexón a final de temporada, fue una de las principales opciones azules en el pasado mercado invernal. Sin embargo, el extremo tiene contrato hasta junio de este mismo año, por lo que los carbayones debían pasar por caja para hacerse con sus servicios, algo que el cuadro andaluz no autorizó. Es por ello que el jugador tuvo que quedarse para completar la temporada con el Córdoba. Aun así, el Oviedo lo quiere para el próximo curso, independientemente de la categoría en la que terminen jugando.