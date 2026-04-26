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Sarabia, entrenador del Elche, tras su victoria: "El Real Oviedo no tuvo ocasiones claras para empatar"

"Ya era hora que consiguiésemos el primer triunfo a domicilio", dice el técnico vasco

Sarabia y Almada

Sarabia y Almada / Juan Plaza

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El técnico del Elche, Eder Sarabia, aseguró, tras el importante triunfo de su equipo ante el Real Oviedo (1-2), que, aunque "queda mucho trabajo", este resultado es "refuerzo enorme para conseguir el objetivo" de la permanencia.

"La victoria es consecuencia del gran momento que atravesamos. Ya era hora que consiguiésemos el primer triunfo a domicilio. Tuvimos claridad y frescura mental para poder sacar nuestra mejor versión", explicó en la sala de prensa del Carlos Tartiere el entrenador de un Elche que ahora está tres puntos por encima de la zona de descenso.

Sarabia afirmó que el primer tiempo de los suyos fue "maravilloso", pero reconoció que el segundo "fue malo y el Real Oviedo hizo daño con tantos centros al área, aunque no tuvo ocasiones claras para empatar".

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"Germán Valera entró mal al partido, le fastidió que le ganasen la carrera y se le ha ido con la falta, es roja merecida", señaló Eder Sarabia al ser preguntado por expulsión de su futbolista.

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